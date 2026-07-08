Атака на багатоповерхівку в Дарницькому районі 6 липня: удар зруйнував підвал і нижні поверхи

Кілька тіл загиблих рятувальники деблокували саме з підвалу

Рятувальники 7 липня завершили розбір завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва. Там загинуло 11 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у м. Києві.

За даними lb.ua, російський удар припав на нижні поверхи 25-поверхового житлового будинку. Унаслідок чого були зруйновані квартири з першого по четвертий поверхи та завалене підвальне приміщення, яке використовувалося як укриття.

За словами мешканців, під час атаки в укритті перебували люди. Речник ДСНС Києва Павло Петров підтвердив, що кілька тіл загиблих деблокували саме з підвалу, однак де саме вони перебували в момент удару, наразі невідомо.

Сусіди також розповіли, що через обвал перекриттів у підвалі були пошкоджені комунікації, через що туди потрапляла гаряча вода.

Нагадаємо, 7 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на всіх локаціях у Києві, які постраждали внаслідок масованої російської атаки. За остаточними даними ДСНС, внаслідок російського удару по столиці загинули 19 людей, ще 61 особа постраждала.

Також повідомлялось, що унаслідок російської масованої атаки у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 га житлової забудови.