«Іншого коридору немає». Влада пояснила вирубку дерев під тепломережу на Теремках

Пантелеєв: Видалення дерев у зоні будівництва тепломережі є вимушеним кроком

У Києві триває будівництво резервної тепломережі для мікрорайонів «Теремки-1» та «Теремки-2», яка у разі пошкодження основного джерела зможе забезпечити теплом близько 200 тисяч мешканців Голосіївського району. Про це під час брифінгу повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

За словами Паетелеєва, вирубка дерев на ділянці є вимушеним заходом, оскільки іншого інженерного коридору для прокладання траси немає, а прокласти її під вулицею Теремківською технічно неможливо через щільність існуючих підземних комунікацій (водопроводу, каналізації та електрокабелів).

У міській адміністрації запевнили, що будівництво здійснюється за єдиним затвердженим проєктом, який пройшов державну експертизу, а інші варіанти розглядали лише на етапі попередніх досліджень.

«Трубопроводи на Теремках прокладають відповідно до єдиної затвердженої проєктної документації. Інших розроблених, а тим паче, затверджених проєктів, на які витрачалися б кошти, немає. Видалення дерев у зоні будівництва тепломережі є вимушеним кроком, що дозволить прокласти альтернативну теплотрасу для мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2 у максимально стислі терміни. Іншого інженерного коридору для прокладання цієї теплової мережі наразі не існує», – зазначив Петро Пантелеєв.

Після завершення робіт підрядник зобов'язаний відновити благоустрій території та висадити нові дерева.

Нагадаємо, у Києві розгорнувся скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку.

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.