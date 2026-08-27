У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)

Незвичне природне явище з'явилося у небі над столицею

У Києві з'явилася веселка, хоча дощу в столиці не було. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Незвичне природне явище вдалося зафіксувати на фото.

Зауважимо, що веселка – це атмосферне оптичне явище, що виглядає як кольорова дуга на небі та з'являється через заломлення, відбиття і розкладання сонячного світла у краплях води.

За даними «Укргідрометцентру», на відміну від традиційної веселки, перевернута веселка, з’являється у небосхилі, без дощових хмар. Промені сонця повинні висвітлювати під певним кутом тонку, схожу на серпанок, завісу хмар на висоті 7-8 тис. м.

«На подібній висоті перисті хмари складаються з малесеньких кристалів льоду. І коли опуклі хмари з крижаних кристалів потрапляють під сонячні промені – світло відбивається в атмосферу, а людям вдається побачити барвисте явище. Перевернута веселка набагато яскравіша від звичайної, а кольори розташовані у зворотному порядку – від фіолетового до червоного. Але як тільки порядок з кристалів порушується, барвистий ефект пропадає, і «усмішка на небі» розчиняється», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, після дощу над Києвом увечері 21 липня з'явилася подвійна веселка. Рідкісне атмосферне явище могли спостерігати мешканці різних районів столиці, зокрема Оболоні.