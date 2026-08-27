Головна Київ Фото
search button user button menu button

У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)
У столиці зафіксовано незвичне явище
фото: glavcom.ua

Незвичне природне явище з'явилося у небі над столицею

У Києві з'явилася веселка, хоча дощу в столиці не було. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Незвичне природне явище вдалося зафіксувати на фото.

У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото) фото 1
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото) фото 2
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото) фото 3

Зауважимо, що веселка – це атмосферне оптичне явище, що виглядає як кольорова дуга на небі та з'являється через заломлення, відбиття і розкладання сонячного світла у краплях води.

За даними «Укргідрометцентру», на відміну від традиційної веселки, перевернута веселка,  з’являється у небосхилі, без дощових хмар. Промені сонця повинні висвітлювати під певним кутом тонку, схожу на серпанок, завісу хмар на висоті 7-8 тис. м.

«На подібній висоті перисті хмари складаються з малесеньких кристалів льоду. І коли опуклі хмари з крижаних кристалів потрапляють під сонячні промені – світло відбивається в атмосферу, а людям вдається побачити барвисте явище. Перевернута веселка набагато яскравіша від звичайної, а кольори розташовані у зворотному порядку – від фіолетового до червоного. Але як тільки порядок з кристалів порушується, барвистий ефект пропадає, і «усмішка на небі» розчиняється», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, після дощу над Києвом увечері 21 липня з'явилася подвійна веселка. Рідкісне атмосферне явище могли спостерігати мешканці різних районів столиці, зокрема Оболоні.

Теги: веселка атмосферне явище Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легендарний книжковий ринок на Почайні знищено після атаки Росії (фото, відео)
Легендарний книжковий ринок на Почайні знищено після атаки Росії (фото, відео)
16 серпня, 10:58
Масована атака РФ, 53 українці зникли безвісти в Непалі: головне за ніч 27 серпня
Масована атака РФ, 53 українці зникли безвісти в Непалі: головне за ніч 27 серпня
Сьогодні, 05:50
Міст Метро через річку Дніпро в Києві відкритий 5 листопада 1965 року
Рух мостом Метро буде частково обмежено до 10 серпня (схема)
6 серпня, 19:00
Смертельна аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова
Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста
18 серпня, 14:52
До створення експозиції організатори залучили науковців і медиків
Подорож всередину людини: у столиці готується масштабний проєкт про секрети тіла
20 серпня, 10:59
Горбачова була у шкіряних шльопанцях, і персонал вирішив, що взуття виконавиці не відповідає дрескоду
Ольгу Горбачову не пустили до закладу у Києві через зовнішній вигляд
22 серпня, 17:59
У столиці відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю мера Києва Віталія Кличка
Кличко: За роки війни агресор так і не зрозумів головного
24 серпня, 10:56
Бомбосховище Київського міського пологового будинку №3 25 лютого 2022 року
Скільки дітей народилося в Києві за час війни: офіційні цифри
24 серпня, 14:27
Київ атакують ворожі дрони
У Києві лунають вибухи: працює ППО
Сьогодні, 10:15

Фото

У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)
У День Незалежності у Софійському соборі пролунала молитва за мир
У День Незалежності у Софійському соборі пролунала молитва за мир
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи змінився радіаційний фон
Озеро Тельбін у Києві стало яскравою локацією для літнього відпочинку: фоторепортаж
Озеро Тельбін у Києві стало яскравою локацією для літнього відпочинку: фоторепортаж
Вишневе: рятувальники провели унікальну операцію з обстеження будівель (фото)
Вишневе: рятувальники провели унікальну операцію з обстеження будівель (фото)
Київщина попрощалася з братами, у вбивстві яких підозрюються військові 155-ї бригади
Київщина попрощалася з братами, у вбивстві яких підозрюються військові 155-ї бригади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
48K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua