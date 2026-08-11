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Подружжя з Києва купило хату у селі та вразило мережу її перевітленням (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Хата у селі на Київщині отримала шанс на нове життя
фото: іnstagram.com/khatynka.shu

Власники показали, як їм вдалося перетворити стару сільську хату на сучасне житло 

Журналістка Марічка Паплаускайте з Києва разом зі своїм чоловіком придбала будинок у селі на початку повномасштабного вторгнення. Подружжя поділилося в мережі процесом ремонту та відновлення старої хати у блозі в Instagram, розповідає «Главком».

Як розповіла власниця будинку, вона з чоловіком усе життя мешкали у місті. Однак вони все ж наважилися придбати будинок, який спочатку довелося привести до ладу. Він розташований за півтори години їзди від Києва, у селі Шупики.

«Хата наша, певно, єдина з тутешніх не знала досі ні гіпсокартону, ні пластику, і навіть зовні лишилась оббита дерев’яними штахетами, безліч разів помальованими на жовте, тож місцеві не тямили, як можна взяти таке благе й літнє, а ми собі тішилися, що матимемо де зберігати памʼять. І взялися цю хатку реставрувати», – розповіла киянка.

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У наступних відео Марічка Паплаускайте показала, як їй вдалося перевтілити хату. Нові власники реставрували веранду, яка стала місцем для відпочинку. Також дві з кімнат подружжя змінило на гостьову та основну спальню. У кімнатах зʼявився свіжий ремонт та нові сучасні меблі. Однак певний автентичний стиль господарі все ж таки зберегли в дизайні інтерʼєру.

Комору кияни перетворили на стильну вбиральню. Також вони покращили кухню, зробивши її більш просторою, перемістили та оновили пічку. Крім того, подружжя відреставрувало фасад будинку та зайнялося садом біля ґанку.

У коментарях користувачі були вражені перевтіленням будинку:

  • «Як красиво»
  • «Ви зберегли вікна».
  • «Кааайф, і головне – зберегли дух та атмосферу цього місця. Сил вам та Божої допомоги в усьому».
  • «Дуже гарно і таке все як з дитинства у бабусі літник. А що тут найскладніше було переробляти? Напевно, дах?»
  • «Як гарно, що ви зберегли її! І ці вікна, ну це просто любов».
  • «А таких псів видають у комплекті до хати?»
  • «Гарна веранда».
  • «Дуже класно. Не переробили, а лише привели до ладу».

Нагадаємо, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати. За будинок родина заплатили $2 000 та показала своє життя у новому житлі та його перетворення.

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Теги: Київ Київщина село будинок відео

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