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Росія атакує Київ ракетами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ ракетами
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Гучні вибухи пролунали у Києві 

Вночі 1 вересня російські терористи атакуюють Київ ракетами. Про це пише «Главком».

Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку столиці, зокрема у бік Воронькова, а також про ракету на півдні Київщини. Одразу після застережень у Києві пролунала низка вибухів.

Паралельно з цим було зафіксовано рух крилатих ракет «Калібр», запущених із акваторії Чорного моря в північному напрямку.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону.  Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора». 

До слова, розподільчий центр Dnipro-M у Києві отримав пошкодження через атаку Росії, можливі затримки з доставкою товарів. 

У Dnipro-M зазначили, що 29 серпня об'єкт потрапив під ворожий удар, однак серед співробітників ніхто не постраждав. Наразі компанія активно відновлює роботу та попереджає клієнтів про ймовірні невеликі затримки з відправками й ремонтом інструментів.

Теги: Київ вибух ракетна атака

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