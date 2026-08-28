Який вигляд має оновлений «Охматдит»: фото з відкриття

8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит»

Відновлення проводилося без припинення роботи лікарні

Лікувально-діагностичний комплекс дитячої лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень унаслідок російської ракетної атаки в липні 2024 року, повністю відновлено. Результати робіт показали сьогодні, 28 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство».

Фактична вартість будівельних робіт склала близько 272,1 млн грн.

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фото: Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство»

Відновлення проводилося без припинення роботи лікарні. Відділення комплексу продовжували приймати пацієнтів, поки тривали будівельні роботи.

Після значного суспільного резонансу навколо відновлення комплексу процедуру відбору підрядника змінили. Нову закупівлю провели через Prozorro. До робіт також залучили міжнародну інжинірингову компанію Eptisa та фахівців із технічного й авторського нагляду.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Унаслідок атаки на лікарню загинули двоє людей, 32 отримали поранення. Після удару з «Охматдиту» евакуювали понад 600 дітей.

До слова, 8 липня 2025 року, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ.