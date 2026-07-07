У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи

До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС

Розібрано та вивезено 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття

Сьогодні, 7 липня, у Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи в столиці після російського удару в ніч на 6 липня, внаслідок якого загалом загинули 19 людей, ще 58 – постраждали, з них сім дітей», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, у Подільському районі столиці загинули вісім людей. Роботи тривають.

Зокрема, в Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені, там загинули 11 людей. Розібрано та вивезено 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 людям.

«До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою. У столиці внаслідок обстрілу загинули понад 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура.

На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Сьогодні в столиці заборонені будь-які розважальні заходи.