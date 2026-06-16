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Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський»
Через сильні пориви вітру займання поширилося на площу близько 25 га
фото: ДСНС Житомирщини

Пожежа виникла внаслідок російських атак

На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу в лісовому масиві на території природного заповідника «Древлянський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, пожежа виникла внаслідок російських атак.

Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський» фото 1
Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський» фото 2

Зокрема, через сильні пориви вітру займання поширилося на площу близько 25 га.

«Аби не допустити його подальше розповсюдження, рятувальники здійснювали гасіння по крайці зі східної та південної сторін осередку. Одночасно працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу для обмеження поширення вогню. Для розвідки та моніторингу ситуації залучали БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський» фото 3
Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський» фото 4

Рятувальники додають, що гасіння пожежі тривало чотири доби. Працювали близько 40 рятувальників ДСНС та працівників лісоохоронного підприємства, а також 10 одиниць техніки.

Раніше на Закарпатті тривала ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС.

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Теги: війна Житомирщина пожежа ДСНС

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Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський»
Чотири доби боротьби з вогнем. Ліквідовано масштабну пожежу в заповіднику «Древлянський»
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