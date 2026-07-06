Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці 7 липня оголошено днем жалоби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У столиці 7 липня оголошено днем жалоби
7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи
фото: ДСНС

Завтра у Києві будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста

У Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», – йдеться у повідомленні.

Мер наголосив, що 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

«Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 11 загиблих у Києві», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Привітання» з Днем РФ. Уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську
«Привітання» з Днем РФ. Уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську
12 червня, 08:43
Щоб купити коштовне авто, нардеп продав дві машини і взяв кредит
Нардеп із фракції «За майбутнє» купив елітний китайський гібрид (фото)
17 червня, 18:12
Дмитрові Корбутяку назавжди 39 років
На фронті опікав молодих бійців, за що отримав позивний Батя. Згадаймо Дмитра Корбутяка
22 червня, 09:00
Дрони уразили Московський НПЗ
Атаки дронів на Москву. США звернулися до своїх громадян у Росії
18 червня, 19:19
Трамп: Якби він просто пішов прямо шосе до міста, вони були б у Києві через чотири години, і Україна нічого не змогла б зробити
Трамп назвав помилку російського генерала причиною затяжної війни в Україні
19 червня, 22:48
Пошукові роботи на озері Редькине суттєво ускладнюються через особливості водойми
На озері Редькине третю добу тривають пошуки потонулого чоловіка
22 червня, 08:24
Новий транспорт обладнаний кондиціонерами та системами опалення
На маршрути Києва вийшли нові тролейбуси та автобуси (фото)
23 червня, 11:08
Після вторгнення в Україну у 2022 році МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань
МОК змінив Олімпійську хартію і відкрив питання про Росію
25 червня, 04:08
Затриманому загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення
Ховав наркотики у лісосмузі: киянин постане перед судом за збут канабісу
29 червня, 10:46

Новини

Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі
«Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!». Тимошенко звернулася до росіян після нічного удару
«Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!». Тимошенко звернулася до росіян після нічного удару
У столиці 7 липня оголошено днем жалоби
У столиці 7 липня оголошено днем жалоби
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
Масований удар по Києву: влада повідомила, який район найбільше постраждав
Масований удар по Києву: влада повідомила, який район найбільше постраждав

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua