У столиці 7 липня оголошено днем жалоби

Завтра у Києві будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста

У Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», – йдеться у повідомленні.

Мер наголосив, що 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

«Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 11 загиблих у Києві», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.