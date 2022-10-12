У Києві затопило частину Оболонської набережної (фото)

Затоплення сталося через підйом рівня води у Дніпрі

Через підйом води у Дніпрі у столиці затопило частину Оболонської набережної та парку «Наталка», що знаходиться поблизу. Відповідні фото опублікував незалежний портал Оболонського району Києва у Facebook.

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Зазначимо, у Київській міській державній адміністрації пояснили, що підйом рівня води у Дніпрі та затоплення частини прибережної зони пов’язані з інтенсивною роботою ГЕС.

«Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України. Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня», – наголосили в КМДА.

Нагадаємо, 18 вересня у столиці внаслідок негоди затопило станцію «Академмістечко».