У Києві лунають вибухи: працює ППО

Це вже п'ята повітряна тривога в столиці від початку доби

У четвер, 27 серпня, під час чергової повітряної тривоги у Києві було чути серію вибухів. У столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком»

Про загрозу ворожих дронів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Реактивні БпЛА над Києвом, під час тривоги перебувайте в безпечних місцях», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже п'ята повітряна тривога в столиці від початку доби.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.