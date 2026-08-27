У Києві лунають вибухи: працює ППО
Це вже п'ята повітряна тривога в столиці від початку доби
У четвер, 27 серпня, під час чергової повітряної тривоги у Києві було чути серію вибухів. У столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком»
Про загрозу ворожих дронів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Реактивні БпЛА над Києвом, під час тривоги перебувайте в безпечних місцях», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що це вже п'ята повітряна тривога в столиці від початку доби.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.
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