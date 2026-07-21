Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка (фото)

Таке атмосферне явище трапляється нечасто й зазвичай спостерігається після дощу за умови, що сонце знаходиться низько над горизонтом

Після дощу над Києвом увечері 21 липня з'явилася подвійна веселка. Рідкісне атмосферне явище могли спостерігати мешканці різних районів столиці, зокрема Оболоні. Про це повідомляє «Главком».

Подвійна веселка виникає, коли сонячне світло двічі відбивається всередині крапель дощу. Через це над основною веселкою з'являється ще одна, менш яскрава, із кольорами у зворотному порядку.

Таке атмосферне явище трапляється нечасто й зазвичай спостерігається після дощу за умови, що сонце знаходиться низько над горизонтом.

Як повідомлялось, що упродовж тижня, 20–26 липня, в Україні переважатиме тепла, а місцями спекотна погода. На початку періоду у західних та північних областях ще можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході утримається суха погода.

Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах, де температура місцями сягатиме +35°…+37°. Наприкінці тижня атмосферні фронти знову принесуть локальні грозові дощі до західних і північних областей, тоді як на решті території збережеться переважно суха погода.