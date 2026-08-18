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Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Їхав на червоне світло: у Києві повідомлено про підозру водію Toyota за загибель скутериста
Смертельна аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова
фото: Національна поліція України

23-річний водій Toyota Camry проігнорував заборонний сигнал світлофора біля пішохідного переходу та продовжив рух

У Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Toyota Camry та електроскутера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова. За даними слідчих, 23-річний водій Toyota Camry проігнорував заборонний сигнал світлофора біля пішохідного переходу та продовжив рух. У цей час проїзну частину на зелене світло перетинав 21-річний керманич електроскутера.

Аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова
Аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова
фото: Національна поліція України/Facebook

Унаслідок зіткнення водій двоколісного зазнав тяжких травм і загинув на місці події.

За результатами перевірки, винуватець ДТП був тверезим. Водночас з'ясувалося, що він уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, порушення правил зупинки та невиконання вимог дорожніх знаків.

Слідчі повідомили 23-річному керманичу про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Винуватцю трагедії загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 18 серпня на бульварі Верховної Ради водій легковика влаштував масштабну ДТП, протаранивши близько 10 автомобілів. За словами очевидців, у винуватця аварії були явні ознаки сп’яніння. Попередньо, водій на Infiniti, з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, пошкодив близько десяти автомобілів.

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Теги: ДТП Київ

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