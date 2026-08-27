Масована атака РФ, 53 українці зникли безвісти в Непалі: головне за ніч 27 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 серпня 2026 року
Ніч на 27 серпня відзначилася масованою атакою по Україні – балістика та дрони вдарили по кількох областях. Водночас зі світу надійшла тривожна новина: 53 українці зникли безвісти під час масштабної повені в Непалі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 серпня.
Масована атака на Україну: балістика та дрони по кількох областях
Росія завдала масованого удару по Україні – балістичні ракети та безпілотники атакували кілька областей одночасно. Повітряні сили фіксують загрози в різних регіонах країни. На момент публікації атака триває.
53 українці зникли безвісти в Непалі
Масштабна повінь у Непалі забрала безвісти 53 українці – туристи та мандрівники, які перебували в країні під час стихії. Рятувальна операція триває, долі людей встановлюються. Українське посольство підтримує зв'язок із місцевою владою.
Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
Понтифік знову звернувся до Росії з ініціативою діалогу – черговий дипломатичний крок Ватикану в спробі вплинути на перебіг війни.
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