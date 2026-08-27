Масована атака РФ, 53 українці зникли безвісти в Непалі: головне за ніч 27 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 серпня 2026 року

Ніч на 27 серпня відзначилася масованою атакою по Україні – балістика та дрони вдарили по кількох областях. Водночас зі світу надійшла тривожна новина: 53 українці зникли безвісти під час масштабної повені в Непалі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 серпня.

Масована атака на Україну: балістика та дрони по кількох областях

Росія завдала масованого удару по Україні – балістичні ракети та безпілотники атакували кілька областей одночасно. Повітряні сили фіксують загрози в різних регіонах країни. На момент публікації атака триває.

53 українці зникли безвісти в Непалі

Масштабна повінь у Непалі забрала безвісти 53 українці – туристи та мандрівники, які перебували в країні під час стихії. Рятувальна операція триває, долі людей встановлюються. Українське посольство підтримує зв'язок із місцевою владою.

фото: АР

Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ

Понтифік знову звернувся до Росії з ініціативою діалогу – черговий дипломатичний крок Ватикану в спробі вплинути на перебіг війни.

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