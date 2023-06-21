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У столичному метро стався збій: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичному метро стався збій: деталі
За проїзд поки можна сплатити транспортною картою або безконтактною банківською карткою
фото з відкритих джерел

У київській «підземці» тимчасово не працюють комплекси самообслуговування

Сьогодні, 21 червня, у роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовує qr-код для оплати за проїзд. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку «Київ Цифровий», – йдеться у повідомленні.

Як зауважили в КМДА, фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Як можна сплатити за проїзд:

  • транспортною картою
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. 

До слова, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

Теги: метро Київ

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