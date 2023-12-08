Скільки киян постраждало від торгівлі людьми. Заступниця Кличка оприлюднила дані

За 2023 рік у Києві 23 людини постраждали від торгівлі людьми

У листопаді понад 40% звернень на телефон довіри КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству були через домашнє насильство

Цьогоріч у Києві 23 людини звернулися за отриманням статусу постраждалих від торгівлі людьми. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«Насильство – це проблема, яка не може бути вирішена силами однієї установи. Ефективна боротьба вимагає комплексного підходу, який включає співпрацю міської влади, правоохоронних органів, громадських і міжнародних організацій», – написала Хонда.

Як зазначила заступниця Кличка, у листопаді понад 40% звернень на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству були через домашнє насильство. По допомогу та підтримку звернулися 465 жінок та 61 чоловік, найбільшу кількість звернень зафіксовано у Дніпровському районі.

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Хонда каже, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надали 157 консультацій очно, телефоном та онлайн, а у притулку перебували шість жінок та п'ять дітей, у кімнатах кризового реагування – 11 жінок та вісім дітей.

Нагадаємо, у Києві розпочався цикл заходів, приурочених до міжнародної акції «16 днів проти насильства».

Раніше ми повідомляли, що протягом серпня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1486 звернень, із яких 437 – щодо домашнього насильства.

До слова, майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий».