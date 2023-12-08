Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки киян постраждало від торгівлі людьми. Заступниця Кличка оприлюднила дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки киян постраждало від торгівлі людьми. Заступниця Кличка оприлюднила дані
За 2023 рік у Києві 23 людини постраждали від торгівлі людьми
фото з відкритих джерел

У листопаді понад 40% звернень на телефон довіри КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству були через домашнє насильство

Цьогоріч у Києві 23 людини звернулися за отриманням статусу постраждалих від торгівлі людьми. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Насильство – це проблема, яка не може бути вирішена силами однієї установи. Ефективна боротьба вимагає комплексного підходу, який включає співпрацю міської влади, правоохоронних органів, громадських і міжнародних організацій», – написала Хонда.

Як зазначила заступниця Кличка, у листопаді понад 40% звернень на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству були через домашнє насильство. По допомогу та підтримку звернулися 465 жінок та 61 чоловік, найбільшу кількість звернень зафіксовано у Дніпровському районі.

Хонда каже, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надали 157 консультацій очно, телефоном та онлайн, а у притулку перебували шість жінок та п'ять дітей, у кімнатах кризового реагування – 11 жінок та вісім дітей.

Нагадаємо, у Києві розпочався цикл заходів, приурочених до міжнародної акції «16 днів проти насильства».

Раніше ми повідомляли, що протягом серпня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1486 звернень, із яких 437 – щодо домашнього насильства.

До слова, майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий».

Читайте також: Заступниця голови КМДА Марина Хонда: Притулки для жертв насильства переповнені
Теги: КМДА торгівля людьми домашнє насильство Марина Хонда Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Киянин пересувався вулицями міста у комендантську годину та провокував конфлікти з військовими
Блогер-провокатор з Києва, який робив «скандальні» стріми, отримав підозру
27 листопада, 12:37
1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі могло б виповнитися 28 років
Столична влада визначилася із районом, де з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі
9 листопада, 14:04
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа
У Києві загорівся склад із будматеріалами: є постраждалі (фото)
12 листопада, 20:08
Пожежа на Подолі
У Києві спалахнула пожежа на Подолі (відео)
18 листопада, 10:59
На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США
Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico
20 листопада, 11:30
Ліквідація наслідків ударів по Києву
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
25 листопада, 11:10
«Київводоканал» надіслав автоцистерну з питною водоюі
У Києві черговий потоп: сталася нова аварія на водогоні (фото, відео)
2 грудня, 08:34
СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Київському університету (фото)
СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Київському університету (фото)
4 грудня, 10:33
На оприлюднених кадрах нібито столичний спортзал Sport Life
Представники ТЦК навідались до спортзалу в Києві (відео)
Сьогодні, 12:32

Новини

Підтопленням тунелів столичного метрополітену: Прокуратура розпочала досудове розслідування
Підтопленням тунелів столичного метрополітену: Прокуратура розпочала досудове розслідування
Скільки киян постраждало від торгівлі людьми. Заступниця Кличка оприлюднила дані
Скільки киян постраждало від торгівлі людьми. Заступниця Кличка оприлюднила дані
Чому закрилося метро на Теремки? З'явилася нова скандальна версія
Чому закрилося метро на Теремки? З'явилася нова скандальна версія
Кличко з-під землі влаштував прямий ефір
Кличко з-під землі влаштував прямий ефір
Закриття метро в Києві: радник Кличка назвав винного
Закриття метро в Києві: радник Кличка назвав винного
У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа)
У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
31K
Співмешканка Киви розповіла правоохоронцям деталі про життя екснардепа
28K
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
9849
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
7760
Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників
7544
Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua