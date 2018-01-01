Коли в Києві облаштують велодоріжки на Виноградар, Оболонь і Солом’янку

Як міська влада планує реалізувати велоконцепцію і які велодоріжки будуть побудовані вже цього року

На початку лютого 2018 року Київрада майже одноголосно прийняла велоконцепцію Києва. Згідно з документом, до 2025 року у Києві має з’явитись 1000 км велодоріжок, при цьому 240 км велодоріжок віднесені до першочергових, тобто мають бути побудовані уже найближчим часом. 50 мільйонів на велодоріжки, з них частину – на доріжку на



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Як міська влада планує реалізувати велоконцепцію і які велодоріжки будуть побудовані вже цього року

На початку лютого 2018 року Київрада майже одноголосно прийняла велоконцепцію Києва. Згідно з документом, до 2025 року у Києві має з’явитись 1000 км велодоріжок, при цьому 240 км велодоріжок віднесені до першочергових, тобто мають бути побудовані уже найближчим часом.

50 мільйонів на велодоріжки, з них частину – на доріжку на Троєщині

Згідно з бюджетом на 2018 рік, який ухвалила Київрада, на велодоріжки передбачено 50 млн грн. При цьому, як звертають увагу в Асоціації велосипедистів Києва, у проекті бюджету цих коштів не було. Передбачалось лише 200 тис грн на проектування велодоріжки від Поштової площі до мосту Патона. Однак, в остаточному проекті бюджету депутати виділили на велоінфраструктуру міста 50 млн грн.

За словами заступника мера з питань транспорту Дмитра Давтяна, частину коштів з 50 млн планують витратити на добудову веломаршруту Троєщина-Європейська площа. Довжина маршруту 7,9 км. Окрім того, потрібно поновити майже всю розмітку, а також здійснити освітлення на частині маршруту. Наразі проектанти перераховують бюджет на завершення будівництва, тому що з 2014 року ціни змінились.

Також у 2018 році міська влада планує почати будівництво ще трьох веломаршрутів, які сполучать віддалені райони міста з центром. Це веломаршрут Оболонь – Поділ – Центр, Виноградар-Центр, Солом’янка-Центр.

Найдовшим з них є маршрут Виноградар-Центр – 16,7 км. За попередніми підрахунками, його будівництво обійдеться міському бюджету в 44 млн грн.

Другим за протяжністю є маршрут Оболонь-Поділ-Центр. Він пройде від станції метро «Мінська» до станції метро «Поштова площа» і пролягатиме через вулиці Набережно-Рибальська і Набережно-Хрещатицька. Довжина маршруту – 13,1 км. За попередніми оцінками, його будівництво обійдеться місту в 33 млн грн.

Найкоротшим з цих трьох маршрутів є Солом’янка-Центр. Його довжина 7,8 км. На нього планують витратити 19,5 млн грн.

З усіх трьох маршрутів Солом’янка-Центр є дуже важливим, оскільки цей район міста не пов’язаний з центром ні метро, ні трамваєм. Тому поява такої транспортної альтернативи для його мешканців може стати суттєвим аргументом пересісти на велосипед, вважають в Асоціації велосипедистів Києва.

Фото: Facebook / Асоціація велосипедистів Києва/Уніан

Коли місто отримає велодоріжки

Як запевнили у КМДА, цього року відбудеться проектування 3-х магістральних веломаршрутів. Якщо всі процедури будуть проходити без затримки – то восени жителі Оболоні зможуть насолоджуватися якісною та безпечною велоінфраструктурою.

У 2018 році важливо завершити проектування, і розпочати роботу по проектуванню ще трьох веломаршрутів – Проспект Перемоги- Центр, Куренівка-Центр, Чернігівська-Центр. Займатиметься ж питанням будівництва велодоріжок Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Для проектування доріжок міська влада планує провести тендер на Prozorro. Проводити його буде новий замовник виконання робіт по створенню велоінфраструктури – «Київавтодор». Відповідне розпорядження вже майже погоджено у стінах КМДА. Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ, очолюване В’ячеславом Непопом, тільки завершить будівництво веломаршруту Троєщина-Центр. Також «Київавтодор» має враховувати будівництво велоінфраструктури на всіх вулицях, де відбуватиметься реконструкція та капітальний ремонт. Цього року АВК нарахувало 64 об’єктів де можливо облаштувати велоінфраструктуру.

«Зазвичай комунальне підприємство, що є замовником, а інколи і виконавцем робіт з будівництва велодоріжок, дещо скептично ставиться до них, значною мірою через відсутність попереднього досвіду їх будівництва. Проте нині є політична воля і громадський тиск на комунальників, щоб у місті створювались велодоріжки», – стверджує голова АВК Богдан Лепявко.

Однак терміни оголошення тендерів у КМДА так і не назвали. За словами Дмитра Давтяна, тендер буде оголошений лише після того, як буде видане відповідне розпорядження міської влади.

Фото: Facebook / Асоціація велосипедистів Києва

Хто будуватиме?

В КМДА запевняють, що на проектування і на будівництво велодоріжок на Prozorro будуть оголошені окремі тендери.

При цьому не виключається й участь іноземних компаній.

«Ми не обмежуватимемо доступ до участі у тендеру, і вимога до нерезидентів – лише відповідні для цього документи. Чи буде такий інтерес – побачимо. Наше завдання – знайти оптимальні умови для того, щоб вони працювали на результат – справді сучасну інфраструктуру», – стверджує Дмитро Давтян.

При цьому в участі у конкурсі зацікавлені архітектори не лише з Києва, а й з інших областей України.

«Хоча конкурс ще поки не оголосили, але ми не проти узяти у ньому участі. За умови, що не буде підводних каменів», – стверджує архітектор з Івано-Франківська Андрій Коман.

Ігор Могила зі львівського «Інституту просторового розвитку» не виключає свою участь в проектуванні велодоріжок як консультант. Проте сумнівається, що інститут братиме участь в конкурсі. «Це дуже великі витрати на відрядження, тому ще не можу стверджувати, що братимемо участь у тендері», – стверджує він.

При цьому хто б не брав участі у тендерах, в Асоціації велосипедистів Києві оцінюють будівництво велоінфраструктури в Києві зі стриманим оптимізмом. Більшість робіт і бюрократичних механізмів, необхідних для побудови якісної велоінфраструктури, застосовуватимуться у Києві вперше, і це може затримати терміни. Але позитивний поступ, безумовно, є.

«Цей процес відбувається ще дуже повільно. Але він рухається. Загалом велокоцепція передбачає, що вже за кілька років на вулицях Києві буде до 200 тис велосипедистів. Побачимо, як це буде реалізоване на практиці», – стверджує Богдан Лепявко.

Джерело: Хмарочос