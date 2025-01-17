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Будинок Станіславської: суд підтвердив статус об’єкта культурної спадщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Будинок Станіславської: суд підтвердив статус об’єкта культурної спадщини
Будинок Марії Станіславської відомий серед киян як «Будинок з комахами»
фото: Дмитро Перов, Facebook

Рішення суду є важливим етапом у справі збереження архітектурних пам’яток столиці 

Суд підтвердив правомірність надання прибутковому будинку Марії Станіславської, відомого серед киян як «Будинок з комахами», статусу культурної спадщини. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Судовий позов до Департаменту у 2021 році подала власниця частини цього об’єкта, яка оскаржила наказ про занесення будинку до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Власниця вимагала визнати наказ незаконним і скасувати наданий статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

У травні 2022 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення на користь позивачки, скасувавши наказ Департаменту. Однак юридична служба Департаменту подала апеляційну скаргу на це рішення. Своєчасне подання апеляції дозволило забезпечити збереження об’єкта під час перегляду справи в апеляційному суді.

Шостий апеляційний адміністративний суд, вивчивши аргументи сторін, скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. У своєму рішенні апеляційний суд підтвердив правомірність дій Департаменту охорони культурної спадщини, зокрема наявність повноважень у відомства щодо надання статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Суд підтвердив правомірність надання прибутковому будинку Марії Станіславської, відомого серед киян як «Будинок з комахами», статусу культурної спадщини
Суд підтвердив правомірність надання прибутковому будинку Марії Станіславської, відомого серед киян як «Будинок з комахами», статусу культурної спадщини
фото: Дмитро Білоцерковець, Facebook

«Це важлива перемога для збереження культурної спадщини Києва, яка демонструє ефективність і правильність наших дій. Ми завжди готові захищати наші культурні цінності в суді, якщо це необхідно», – прокоментувала директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Вона наголосила, що це рішення стало важливим етапом у справі збереження архітектурних пам’яток столиці та підкреслює необхідність дотримання законодавства в питаннях охорони культурної спадщини.

У листопаді 2024 року на засіданні Консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини її учасники розглянули концепцію реставрації житлової будівлі за адресою вул. Володимирська, 93 (прибутковий будинок Марії Станіславської). Представлена концепція передбачає збереження оригінального архітектурного вигляду, відновлення ключових історичних деталей і гармонійне включення будівлі в сучасний міський простір. 

Оздоблення на стелі будинку
Оздоблення на стелі будинку
фото: Дмитро Перов, Facebook

Пам’ятка була збудована ще у 1893 році та завдяки оригінальному ліпному декору стелі сходової клітини отримала назву-Будинок з комахами.

У 2021 році прибутковий будинок на Володимирській, 93 занесли до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Він знаходиться в Центральному історичному ареалі міста та охороняється нормами чинного законодавства України, проте голова ОСББ будинку це заперечує, оскаржуючи цей статус у суді.

Того ж року у будівлі був частково демонтований дах, а за деякий час її обнесли будівельною сіткою, розмістивши на фасадах будівельні риштування. На ньому був розміщений інформаційний банер, відповідно до якого на об’єкті, на замовлення ОСББ «Володимирська, 93», проводиться Капітальний ремонт будівлі.

Міністерство культури та інформаційної політики нещодавно внесло «будинок з комахами» на Володимирській, 93 у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України
Міністерство культури та інформаційної політики нещодавно внесло «будинок з комахами» на Володимирській, 93 у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України
фото з відкритих джерел

У червні 2023 року наказом Міністерства культури та інформаційної політики «будинок з комахами» на Володимирській, 93 у Києві був внесений до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, аукціон з продажу садиби Браницьких у Богуславському районі Київщини, де жила відома українська письменниця Марко Вовчок, скасовано. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Там зазначали, що будівля – нежитлова та має площу в 329,8 квадратних метрів. Початкова вартість будівлі становила понад 132 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що петиція киян з проханням захистити «Дворик з воронами» на вулиці Рейтарській, 9 від забудови вже набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради. «Дворик з воронами» – це особливе місце в центрі столиці, де у великих клітках та будиночках на вулиці мешкають живі птахи, з якими можна поспілкуватися, поряд розташовані два невеликих кафе. Тепер це місце хочуть забудувати.

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Теги: наказ будинок перемога Київ історія ремонт ProZorro Facebook птахи аукціон петиція письменниця

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