Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

Графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Час і обсяг обмежень:

  • Графіки погодинних відключень з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг.
  • Графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів.

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві
фото: ДТЕК
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві
фото: ДТЕК

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Київщині

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Київській області
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Київській області
фото: ДТЕК
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Київській області
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Київській області
фото: ДТЕК

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині
фото: ДТЕК
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині
Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині
фото: ДТЕК

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі
У Путіна закінчується час: чому 2025-й стане переламним
5 жовтня, 22:17
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ: головні ризики і сценарії
20 жовтня, 10:33
Трамп став на шлях Рейгана з його імперією зла
Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
24 жовтня, 09:09
Безпілотники вдарили по Харківщині
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: знеструмлено майже всі мікрорайони
17 жовтня, 23:09
Чоловіки знайшли новий метод уникнути мобілізації
Чоловіки знайшли новий спосіб, як уникнути мобілізації
21 жовтня, 14:10
Офіцер Андрій Іллєнко розповів про тактику ворога та інтенсивність боїв на Донбасі
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога
8 жовтня, 12:41
Четвертокласники на екскурсії в Національному музеї історії України
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України? Освіта
24 жовтня, 21:15
Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
27 жовтня, 13:30
Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди
Окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні: є постраждалі (фото)
Вчора, 11:57

Події в Україні

Відключення електроенергії 30 жовтня 2025 року скасовані
Відключення електроенергії 30 жовтня 2025 року скасовані
Удар по Запоріжжю: є загиблий, серед поранених – діти (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблий, серед поранених – діти (оновлено)
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
Помер відомий професор філології, батько народного депутата Богдана Яременка
Помер відомий професор філології, батько народного депутата Богдана Яременка
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua