Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»

Графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Час і обсяг обмежень:

Графіки погодинних відключень з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг.

Графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів.

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві фото: ДТЕК

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Києві фото: ДТЕК

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Київщині

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Київській області фото: ДТЕК

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року у Київській області фото: ДТЕК

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині фото: ДТЕК

Графіки відключення світла 30 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині фото: ДТЕК

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.