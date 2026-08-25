У Києві відкрилася комунальна автошкола для ветеранів з інвалідністю: подробиці

Для практичних занять на категорію В автошкола отримала спеціально обладнані авто

У столиці відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема внаслідок ампутацій кінцівок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу. Для практичних занять на категорію В отримали спеціально обладнані авто.

Перший набір вже сформували – 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання фото: Віталій Кличко/Telegram

Перший набір вже сформували – 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання. Тут можна навчитися керувати авто з нуля, отримати посвідчення водія або, якщо людина вже мала водійський досвід до поранення, пройти перепідготовку та опанувати керування автівкою з адаптивним обладнанням.

Планується згодом відкрити курси для всіх людей з інвалідністю, які потребують спеціалізованого навчання фото: Віталій Кличко/Telegram

Навчання проводять атестовані інструктори, серед яких ветерани, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити та отримали право навчати інших.

Для тих, кому складно самостійно дістатися до місця навчання, передбачена транспортна послуга Київ Мілітарі Хабу. Також перелік навчальних програм розширюватимуть – планують відкрити курси для всіх людей з інвалідністю, які потребують спеціалізованого навчання.

«Важливо, щоб навчання в автошколі не було окремою послугою. Тому формуємо комплексний маршрут автомобільної мобільності ветерана. Зокрема, після завершення навчання місто може допомогти частково компенсувати придбання авто, частково компенсувати його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб людини та допомогти з перекваліфікацією і працевлаштуванням», – написав мер.

Нагадаємо, 41-річний Микола Шот втратив через поранення на фронті чотири кінцівки. Після тривалого періоду реабілітації захисник почав ходити на протезах та здійснив свою мрію – політ на параплані. Микола Шот після ампутації чотирьох кінцівок піднімається в гори, водить авто та встановлює рекорди.