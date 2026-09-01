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Атака на Київ: у Подільському районі виникла пожежа в 16-поверхівці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: у Подільському районі виникла пожежа в 16-поверхівці (фото)
На місця подій виїхали всі екстрені та рятувальні служби
фото: glavcom.ua

О 10:35 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги

Уранці 1 вересня під час тривоги в Києві активно працювала протиповітряна оборона. У кількох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Влучання зафіксовано на рівні 14-15 поверхів
Влучання зафіксовано на рівні 14-15 поверхів
фото: glavcom.ua

Мер Києва повідомив про наслідки у двох районах міста:

  • Подільський район: сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14-15 поверхів. 
  • Святошинський район: за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав на відкритій території поруч із п’ятиповерхівкою.
На місце влучання прямують пожежні та рятувальники
На місце влучання прямують пожежні та рятувальники
фото: glavcom.ua

Повітряну тривогу у місті оголосили о 09:49 через загрозу ворожої безпілотної авіації. О 10:25 військові попередили про реактивний БпЛА над столицею.

На місця подій виїхали всі екстрені та рятувальні служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

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О 10:35 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Зауважимо, що це друга повітряна тривога за день.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Віталій Кличко дрон Київ

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