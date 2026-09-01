Атака на Київ: у Подільському районі виникла пожежа в 16-поверхівці (фото)
О 10:35 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги
Уранці 1 вересня під час тривоги в Києві активно працювала протиповітряна оборона. У кількох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.
Мер Києва повідомив про наслідки у двох районах міста:
- Подільський район: сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14-15 поверхів.
- Святошинський район: за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав на відкритій території поруч із п’ятиповерхівкою.
Повітряну тривогу у місті оголосили о 09:49 через загрозу ворожої безпілотної авіації. О 10:25 військові попередили про реактивний БпЛА над столицею.
На місця подій виїхали всі екстрені та рятувальні служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.
О 10:35 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Зауважимо, що це друга повітряна тривога за день.
Карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0