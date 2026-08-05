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Окупанти звинуватили кримчанина у друці деталей для дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти звинуватили кримчанина у друці деталей для дронів
Росія атакувала Київщину
фото: ДСНС

Після нічної атаки РФ пожежі охопили підприємства, логістичні комплекси та складські приміщення, а ліквідація наслідків триває

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

За інформацією рятувальників, вогонь охопив території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об'єктів та іншої цивільної інфраструктури.

Окупанти звинуватили кримчанина у друці деталей для дронів фото 1
фото: ДСНС

Найбільше робіт із ліквідації наслідків обстрілів проводили у Фастівському та Бучанському районах. У селі Калинівка Фастівського району після ворожого удару виникла пожежа на території одного з підприємств. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

Окупанти звинуватили кримчанина у друці деталей для дронів фото 2
фото: ДСНС

У Бучанському районі внаслідок російської атаки спалахнули пожежі на території логістичних комплексів. На місцях продовжують працювати підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки ударів. У службі зазначили, що інформація про загиблих, постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані.

За даними медиків, одна людина загинула. У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб.

Теги: Київ ДСНС Київщина балістичні ракети

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