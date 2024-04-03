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Блінкен та Макрон ухвалили низку рішень щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блінкен та Макрон ухвалили низку рішень щодо України
Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки
фото: U.S. Department of State

Лідери погодилися у  необхідності подальшої підтримки України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та президент Франції Еммануель Макрон після спіольної зустрічі підтвердили готовність підтримувати Україну й надалі. Про це йдеться  в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому за результатами зустрічі.

«Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

Лідери також погодилися з важливістю запобігання розширенню конфлікту в Газі, включаючи уникнення ескалації в Лівані.

Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки шляхом координації Бачення адаптованих культур і ґрунтів (VACS). 

Нагадаємо, раніше Блінкен наголосив, що Україні необхідно надати ЗСУ артилерію та системи протиповітряної оборони, адже вона перебуває у «критичному моменті» у війні з російськими окупантами. 

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає з офіційним візитом Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що США та міжнародне співтовариство мають продовжувати надавати підтримку Україні, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. Про це Кулеба сказав під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії».

Теги: США Ентоні Блінкен Еммануель Макрон

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