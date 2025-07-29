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Samsung уклала контракт з Tesla щодо виробництва чипів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Samsung уклала контракт з Tesla щодо виробництва чипів
Найбільша компанія Південної Кореї уклала угоду на виробництво чипів на суму 22,8 трлн вон
фото: depositphotos.com

Ілон Маск уточнив, що сам буде контролювати виробничу лінію

Південнокорейська компанія Samsung Electronics Co. уклала контракт з Tesla Inc. на суму 16,5 млрд доларів на виготовлення напівпровідників для штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Найбільша компанія Південної Кореї оголосила в понеділок, що уклала угоду на виробництво чипів на суму 22,8 трлн вон, яка діятиме до кінця 2033 року. За словами генерального директора Tesla Ілона Маска, який підтвердив повідомлення Bloomberg, планується, що майбутній завод у Тейлорі, штат Техас, буде виробляти чипи AI6 нового покоління для Tesla.

Маск уточнив, що сам буде контролювати виробничу лінію і отримав від Samsung повноваження допомагати в оптимізації виробництва.

Укладення контракту відбулося в той час, коли Samsung поступово втрачає позиції у виробництві мікросхем. Компанія, яка виробляє власні мікросхеми пам'яті і напівпровідники, зазнає труднощів із залученням достатньої кількості замовлень для повного використання своїх виробничих потужностей. Вона відклала завершення будівництва та запуск нового заводу в Техасі до 2026 року.

Це контрастує з провідним виробником мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., який все ще не може задовольнити весь попит. За даними TrendForce з Тайбея, у першому кварталі цього року TSMC займала домінуючу частку в 67,6% світового ринку ливарного виробництва. Частка Samsung знизилася до 7,7% з 8,1% у попередньому кварталі.

Нагадаємо, що акції Tesla впали майже на 8% після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів. 

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Теги: Samsung Ілон Маск Tesla завод

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