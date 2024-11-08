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ООН стурбована поверненням Трампа до Білого дому – Reuters

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ООН стурбована поверненням Трампа до Білого дому – Reuters
США є найбільшим донором ООН, другому місці – Китай
фото: Carlo Allegri, Reuters

Відступ США в ООН може відкрити двері для Китаю, який посилює свій вплив у світовій дипломатії

Організація Об'єднаних Націй стурбована перемогою Дональда Трампа на виборах у США. Для цього є декілька причин. Про це повідомляє Reuters.

Основним є побоювання ООН, чи може Трамп скоротити фінансування Організації Об'єднаних Націй. Крім того, Вашингтон може вийти з ключових міжнародних угод та інституцій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою угодою щодо клімату.

Відступ США в ООН може відкрити двері для Китаю, який посилює свій вплив у світовій дипломатії. Джерела видання зазначають, що Китай може «представити себе прихильником номер один багатосторонності».

Наразі США є найбільшим донором ООН, другому місці – Китай. На частку Вашингтона припадає 22% основного бюджету ООН та 27% бюджету миротворчих операцій.

Зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена заборгувала 995 млн доларів за основним бюджетом ООН і 862 млн – за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими. В ООН зазначили, що країна може мати заборгованість до двох років, перш ніж зіткнутися з можливими наслідками у вигляді втрати голосування в Генеральній асамблеї.

У команді генсека ООН Антоніу Гутерріша вважають, що наступний рік буде надзвичайно важким.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Генсек ООН заявив, що він готовий «конструктивно співпрацювати з новою адміністрацією для вирішення драматичних викликів, з якими стикається наш світ».

До слова, речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій». 

Теги: США Адміністрація Президента Китай фінансування Антоніу Гутерріш Вашингтон ООН

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