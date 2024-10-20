Офіційно референдум у Молдові відбувся – ЦВК

Для того, щоб референдум у Молдові був визнаний легітимним, необхідно було, щоб на виборчих дільницях явка становила більше третини населення

У Молдові пройшов референдум щодо приєднання до Європейського Союзу. За інформацією Центральної виборчої комісії Молдови, станом на 19:30 участь у голосуванні взяли більше 1 мільйона 480 тисяч осіб, що становить майже 50% від загальної кількості виборців країни.

Згідно із законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.

На референдумі вирішується питання про те, чи варто закріпити в конституції країни мету вступу до Європейського Союзу. Чинна президентка Мая Санду, яка також балотується на новий термін, активно підтримує цю ініціативу і сподівається на широку підтримку з боку населення. Вона наголосила, що «кожен голос має значення, незалежно від того, де знаходиться виборець».

Згідно з соціологічними опитуваннями, більшість громадян підтримує євроінтеграцію, проте п’ять кандидатів на виборах виступають проти або закликають бойкотувати референдум, вважаючи його «політичним ходом».

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу.

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.