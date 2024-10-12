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Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область
Росіяни намагалися витіснити ЗСУ з Курщини
фото з відкритих джерел

Сирський доповів президенту про ситуацію на всіх напрямках фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на всіх напрямках фронту. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 12 жовтня.

Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій.

Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що за цей тиждень Україні додали нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво. «Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України», – пояснив глава держави.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині.

Як відомо, російські сили мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

Нагадаємо, Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. До слова, росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції.

Як повідомлялося, 12 жовтня в російському місті Курчатов пролунав сильний вибух. За попередніми даними, це сталося внаслідок удару безпілотників, що призвело до детонації боєприпасів неподалік від Курської АЕС.

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Теги: вибух росіяни росія інвестиції промисловість Володимир Зеленський солдат Олександр Сирський Курщина Донеччина

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