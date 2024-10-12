Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область
Сирський доповів президенту про ситуацію на всіх напрямках фронту
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на всіх напрямках фронту. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 12 жовтня.
Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій.
Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі», – сказав Зеленський.
Президент також повідомив, що за цей тиждень Україні додали нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво. «Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України», – пояснив глава держави.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині.
Як відомо, російські сили мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.
Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.
Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.
Нагадаємо, Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. До слова, росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції.
Як повідомлялося, 12 жовтня в російському місті Курчатов пролунав сильний вибух. За попередніми даними, це сталося внаслідок удару безпілотників, що призвело до детонації боєприпасів неподалік від Курської АЕС.
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