«Це шантаж»: шведського інвестора обурили спроби провалити законопроєкт про зелений тариф нова енергія



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17 липня очікується голосування у другому читанні за законопроєкт №3658

За словами Карла Стурена, переговори з державою були дуже виснажливими для інвесторів у зелену енергетику

Спроба народних депутатів внести понад 1000 поправок до законопроєкту №3658 про зелену енергетику є шантажем і тиском на іноземних інвесторів у відновлювану енергетику, які і так пішли на критичні поступки. Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив власник, генеральний директор компанії «Віндкрафт Україна» Карл Стурен.

«Ті поправки, які з'явилися за один день, - це більше схоже на саботаж, ніж на серйозну пропозицію. Моя думка, що є меморандум, є законопроєкт, який пройшов перше читання, і від нього ні кроку ліворуч, ні кроку проворуч», - сказав Стурен.

За його словами, переговори з державою були дуже виснажливими для інвесторів у зелену енергетику. При цьому протягом декількох місяців держава не платить за зелену електроенергію, що заводить підприємства в дефолти і вони не можуть розплачуватися за раніше залученими кредитами на будівництво зелених електростанцій.

«Усі розуміють, що це штучно створений тиск на зелену енергетику. Як можна розраховувати далі на фінансування МВФ, як можна розраховувати далі на фінансування ЄБРР? Це стає схоже на шантаж і кидок. І коли це переходить в шантаж і кидок, то зрозуміло, що ніхто не буде вірити (державі - ред.) в подальшому», - підкреслив шведський інвестор.

Нагадаємо, 17 липня очікується голосування у другому читанні за законопроєкт №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції «За Майбутнє» запропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.