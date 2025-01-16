Влада показала, як йде відновлення пошкодженого окупантами Ірпеня (фото)

Калашник заявив, що повернення мешканців громади у власні оселі є пріоритетним завданням влади

В Ірпені триває відбудова обʼєктів житлового фонду

Т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник разом з головою Ірпінської громади Олександром Маркушиним перевірили хід відновлення пошкодженого та зруйнованого внаслідок агресії РФ у Ірпені. Вони побували на обʼєктах відбудови житлового фонду, що розташовані на Гостомельському шосе, вулицях Ярославській, Миру та Северинівській. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Будівництво у Ірпені фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

«Інспектув разом з технаглядом якість виконаних робіт та наголосив підрядникам на графіках реалізації об’єктів. Випадки порушень розглядатимуться на засіданнях групи «Прозорість і підзвітність» із залученням правоохоронних органів. У разі неврахування зауважень і рекомендацій – ухвалюватимемо відповідні рішення. Повернення мешканців громади у власні оселі – наш пріоритет», – заявив Микола Калашник.

Вивіска ЖК Ірпінські Липки, понівечена під час обстрілів фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Роботи по відновленню міста ще багато фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Подекуди тривають роботи по розчищенню від сміття фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник разом з головою Ірпінської громади Олександром Маркушиним перевірили хід відновлення пошкодженого та зруйнованого внаслідок російської агресії у Ірпені фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Також т.в.о голови Київської ОДА відвідав міський стадіон «Чемпіон», який був пошкоджений через обстріли.

Міський стадіон «Чемпіон», який був пошкоджений через обстріли фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Наразі тут відновлено покриття з використанням новітніх технологій укладання штучного газону. Після візуально-інструментального обстеження зʼясовано, що пошкоджені конструкції потребують часткового демонтажу та підсилення. Наступним кроком є коригування проєктно-кошторисноі документації та відновлення ремонтно-будівельних робіт.

За словами Калашника, для відбудови стадіону розробляється проєктна документація, триває комунікація з партнерами щодо залучення позабюджетного фінансування.

Раніше повідомлялося, що на Романівському мосту, що з'єднує Ірпінь із Києвом, утворилася тріщина в асфальті. За словами міськголови Ірпеня Олександра Маркушина, пошкодження дорожнього покриття трапилось через прорив водопровідної труби, яка проходить під дорогою. Ця тріщина не впливає на рух трасою та не руйнує міст, але задля безпеки тимчасово загороджена.

До слова, декілька українських компаній пропонують для туристів із Європи та США тури до знакових місць війни в Україні. Німецьке видання N-TV цю сферу називає «чорним туризмом», незважаючи на те, що послуги надають близько десять українських компаній. Найчастіше іноземців привозять до Ірпеня.