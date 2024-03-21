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Google, Microsoft і Nucor співпрацюють у розробці чистої енергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Google, Microsoft і Nucor співпрацюють у розробці чистої енергії
фото: Depositphotos

За даними Міжнародного енергетичного агентства, для економічно ефективної декарбонізації мереж необхідні надійні технології чистої електроенергії

Google, Microsoft і Nucor Corporation оголосили, що вони будуть працювати разом, щоб розробити нові бізнес-моделі та об'єднати попит на передові технології чистої електроенергії, повідомляє Renewable energy world.

Ці моделі покликані прискорити розробку «перших у своєму роді» та ранніх комерційних проектів, включаючи передові ядерні, геотермальні технології наступного покоління, чистий водень, довготривале зберігання енергії (LDES) тощо. В якості першого кроку компанії опублікують запит на участь у кількох регіонах США для потенційних проектів, які потребують фінансування, і закликають постачальників технологій, розробників, інвесторів, комунальні підприємства та інших зацікавлених осіб виходити на зв'язок з ними.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), для економічно ефективної декарбонізації електромереж необхідні надійні, диспетчеризовані технології чистої електроенергії та сучасні системи зберігання енергії. Ці технології можуть заповнити прогалини у виробництві вітрової та сонячної енергії.

Однак компанії зазначають, що ці технології стикаються з проблемами, зокрема через новизну та ризики ранніх проектів, що ускладнюють отримання необхідного фінансування. Розробляючи нові комерційні структури та об'єднуючи попит трьох найбільших світових покупців енергії, компанії сподіваються зменшити ризики для комунальних підприємств та девелоперів, які розглядають ранні комерційні проекти, та забезпечити необхідні інвестиції, що в кінцевому підсумку допоможе ввести ці проекти в експлуатацію на початку 2030-х років та зменшити витрати на технології за рахунок багаторазового розгортання.

Спочатку компанії зосередяться на перевірці моделі агрегації попиту та закупівель за допомогою пілотних проектів з використанням передових технологій у Сполучених Штатах. Компанії пілотуватимуть структуру реалізації проектів, зосереджену на: підписанні угод про використання технологій, які ще знаходяться на початку кривої витрат, донесенні до політиків та інших зацікавлених сторін чіткого голосу клієнтів щодо ширшого довгострокового покращення екосистеми та розробці нових сприятливих тарифних структур у партнерстві з постачальниками енергії та комунальними службами.

Google, Microsoft та Nucor поділяться своїми уроками та дорожньою картою своїх перших пілотних проектів, а також заохотять інші компанії розглянути, як вони також можуть підтримати передові проекти чистої електроенергії.

Теги: інвестиції технології водень альтернативна енергетика

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