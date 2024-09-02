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«Укренерго» зафіксувало тенденцію до зниження споживання електрики

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укренерго» зафіксувало тенденцію до зниження споживання електрики
Протягом доби запланований імпорт електроенергії
фото з відкритих джерел

У понеділок, 2 вересня, в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання

Споживання електроенергії в Україні залишається високим, однак спостерігається тенденція до його зниження. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». 

«Споживання лишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. Однак фіксується тенденція до його зниження. Учора, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня», – йдеться у повідомленні. 

Станом на 09:30 2 вересня споживання електроенергії на 3,7% менше, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 серпня.

Зазначається, що у понеділок в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.

Імпорт електроенергії запланований протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 11 972 МВт-год. Експорт не здійснюється.

Нагадаємо, США нададуть Україні пакет фінансування обсягом 800 мільйонів доларів для відновлення енергетики. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

 

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

Теги: експорт Укренерго обмеження відключення світла

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