«Київтеплоенерго» пояснило, що впливає на вартість опалення

Ключовими чинниками, що впливають на вартість опалення, є технічний стан будинку і обсяг виконаних там енергоефективних заходів

У грудні цього опалювального сезону середньозважена ціна за опалення для мешканців Києва склала 28,34 грн/кв. м, що менше, ніж вартість опалення у грудні минулого опалювального сезону, яка становила понад 29 грн/кв. м. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

Як повідомили в комунальному підприємстві, ключовими чинниками, що впливають на вартість опалення, є технічний стан будинку і обсяг виконаних там енергоефективних заходів (погодне регулювання, утеплення стін та покрівлі, енергоефективні вікна та двері тощо), а також зовнішня температура повітря.

У компанії зазначили, що тариф на опалення у столиці лишається незмінним уже шість років поспіль. Наразі вартість однієї гігакалорії теплової енергії складає 1654,41 грн.

Чим холодніше на вулиці, тим більше тепла споживає будинок для досягнення необхідного рівня тепла. Саме тому середня вартість опалення в будинках, що належать до переліку енергоефективних, становить 23,48 грн/кв. м.

Наразі у столиці діють чотири механізми для багатоквартирних будинків, які допомагають впроваджувати енергоефективні заходи чи обладнання безперебійного живлення: програма для ОСББ та ЖБК «70/30%», порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії, програма «Капремонти» (для всіх без винятку будинків), Револьверний фонд, що надає доступні позики та кредити багатоквартирним будинкам.

Нагадаємо, кияни заборгували 4,3 млрд грн за опалення, а також 2,7 млрд грн – за гарячу воду. Це при тому, що переважна більшість містян вчасно оплачує комунальні послуги. 70% боргу припадає на близько 15% від усіх споживачів. Такі цифри оприлюднила пресслужба «Київтеплоенерго». Як уточнив 13 грудня на брифінгу директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків, а це 15% від усіх споживачів. Найбільший борг систематично формують власники елітного житла, квартир у новобудовах або ті, хто володіє кількома об'єктами нерухомості.

До слова, суми у платіжках на за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу сказав директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. За словами Лопатіна, збільшення сум у платіжках за тепло пояснюється похолоданням.