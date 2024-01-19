Німеччина спростила отримання громадянства

Іноземці зможуть подавати документи на отримання німецького паспорта після п'яти років перебування в Німеччині

Поправки до закону про громадянство підтримали 382 німецькі депутати

Бундестаг остаточно схвалив поправки до закону про громадянство, які пом’якшують правила набуття подвійного громадянства й скорочують строки, після яких мігранти отримують право на натуралізацію. Про це повідомляє DW.

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Поправки до закону про громадянство підтримали 382 німецькі депутати партій урядової коаліції, проти виступили опозиційні консервативні християнські демократи (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також ультраправа «Альтернатива для Німеччини».

Згідно з новим законом, іноземці зможуть подавати документи на отримання німецького паспорта після п'яти, а не восьми років перебування в Німеччині. У випадках, коли заявники «виключно добре інтегровані» в Німеччині, натуралізація можлива через три роки.

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Водночас натуралізацію у ФРН ускладнять для людей, які не можуть утримувати себе самостійно або не підтримують «вільний, демократичний базовий порядок у Німеччині».

Федеральний уряд, який ініціював зміни, сподівається таким чином зробити ФРН привабливішою для іноземної робочої сили. Закон також дозволить стати громадянам і виборцям десяткам тисяч вихідців із Туреччини, багато хто з яких є мігрантом у третьому поколінні.

Консервативні та ультраправі депутати Бундестагу виступили проти нових правил, вимагаючи «зберегти цінність німецького громадянства» та не сприяти неконтрольованій міграції.

Нагадаємо, польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України.

До слова, Канада готується до прибуття десятків тисяч українців до кінця березня: ті, хто тікає від російського вторгнення, можуть в’їхати до Канади за екстреними візами. Понад 210 тис. українських біженців вже прибули до Канади з березня 2022 року після початку війни, і очікується приїзд ще не менше ніж 90 тис. осіб.