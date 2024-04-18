Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США
Джерела відновлювальної енергетики поки що не можуть повністю витіснити викопне паливо
фото: Depositphotos

Через високі температури, населення Техасу суттєво збільшило споживання електроенергії

Падіння виробництва електроенергії на вітроелектростанціях, гідроелектростанціях та атомних реакторах змусило оператора електромережі в Техасі – однієї з найбільших енергосистем США – збільшити використання викопного палива та викиди в атмосферу цього року, пише Reuters.

Зростання використання кондиціонерів через високі температури збільшило споживання електроенергії і змусило Раду з питань надійності електропостачання Техасу (ERCOT) звернутися до виробників електроенергії з проханням відкласти або скасувати заплановані відключення на цьому тижні.

Але обмеженість поставок екологічно чистої електроенергії призвела до того, що системні менеджери ERCOT були змушені збільшити виробництво електроенергії з викопних видів палива, щоб збалансувати потреби системи.

Згідно з даними, зібраними LSEG, до середини квітня ERCOT збільшила виробництво електроенергії на вугіллі на 5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а видобуток природного газу – на 12%.

Таке зростання виробництва дозволило збільшити загальне виробництво електроенергії ERCOT на викопних видах палива на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

На противагу цьому, виробництво електроенергії з чистих джерел ERCOT зросло лише на 3% до 15 квітня порівняно з аналогічним періодом 2023 року через падіння виробництва гідроенергії на 23%, вітрової – на 3% та атомної – на 4%.

Сонячна генерація допомогла частково компенсувати дефіцит чистої енергії, підскочивши на 60% до 15 квітня порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Але майже незмінне виробництво електроенергії з усіх екологічно чистих джерел означає, що викопне паливо залишається основним джерелом енергії в техаській енергосистемі цього року.

Нагадаємо, на сході Німеччини поблизу Лейпцига урочисто відкрили сонячний парк потужністю 605 МВт. Це найбільший об’єкт такого роду в Європі, він збирається збільшити потужність ще на 45 МВт.

Теги: альтернативна енергетика США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Поряд з нестачею боєприпасів, нестача солдатів є найбільшою проблемою для України»
В Україні нікому воювати? США занепокоєні зволіканням із законом про мобілізацію
26 березня, 07:30
США активно підтримує Україну з самого початку війни
Перед тим як ненавидіти США – подумайте, де б ми були без них
22 березня, 13:27
Міст, який перетинає річку Арканзас, залишатиметься закритим доти, поки його не оглянуть
У США вдруге за тиждень баржа врізалася у міст (відео)
1 квiтня, 07:17
Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки
Блінкен та Макрон ухвалили низку рішень щодо України
3 квiтня, 08:13
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
7 квiтня, 04:10
Росія хоче розпалити антиукраїнські настрої у США
Росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
9 квiтня, 01:55
США та інші країни не зобов'язуються воювати на території Ізраїлю, але надають військово-технічну підтримку
Дипломат пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні
Вчора, 16:55
За словами Пєскова, ситуація на фронті «далеко не сприятлива для української сторони»
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
Сьогодні, 16:38
Окрему заяву із закликом ухвалити законопроєкт про допомогу Україні цього тижня оприлюднили й лідери низки комітетів Палати представників, члени Республіканської партії.
Допомога Україні: Комітет розвідки США після секретного брифінгу терміново звернувся до Конгресу
Вчора, 08:39

Новини

Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США
Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США
Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт
Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт
Інвестори в зелену енергетику звернулись до Енергоспівтовариства для вирішення фінансової кризи в енергетиці
Інвестори в зелену енергетику звернулись до Енергоспівтовариства для вирішення фінансової кризи в енергетиці
У Німеччині введено в експлуатацію найбільшу в Європі сонячну електростанцію
У Німеччині введено в експлуатацію найбільшу в Європі сонячну електростанцію
Будівництво «зелених» електростанцій дозволить далі забезпечувати людей світлом в умовах обстрілів – гендиректор ДТЕК Тімченко
Будівництво «зелених» електростанцій дозволить далі забезпечувати людей світлом в умовах обстрілів – гендиректор ДТЕК Тімченко
Уряд має зупинити процес посилення боргової кризи у зеленій енергетиці – адвокат
Уряд має зупинити процес посилення боргової кризи у зеленій енергетиці – адвокат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
23K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
13K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
11K
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
8573
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
7303
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Сьогодні, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua