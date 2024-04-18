Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США

Джерела відновлювальної енергетики поки що не можуть повністю витіснити викопне паливо

Через високі температури, населення Техасу суттєво збільшило споживання електроенергії

Падіння виробництва електроенергії на вітроелектростанціях, гідроелектростанціях та атомних реакторах змусило оператора електромережі в Техасі – однієї з найбільших енергосистем США – збільшити використання викопного палива та викиди в атмосферу цього року, пише Reuters.

Зростання використання кондиціонерів через високі температури збільшило споживання електроенергії і змусило Раду з питань надійності електропостачання Техасу (ERCOT) звернутися до виробників електроенергії з проханням відкласти або скасувати заплановані відключення на цьому тижні.

Але обмеженість поставок екологічно чистої електроенергії призвела до того, що системні менеджери ERCOT були змушені збільшити виробництво електроенергії з викопних видів палива, щоб збалансувати потреби системи.

Згідно з даними, зібраними LSEG, до середини квітня ERCOT збільшила виробництво електроенергії на вугіллі на 5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а видобуток природного газу – на 12%.

Таке зростання виробництва дозволило збільшити загальне виробництво електроенергії ERCOT на викопних видах палива на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

На противагу цьому, виробництво електроенергії з чистих джерел ERCOT зросло лише на 3% до 15 квітня порівняно з аналогічним періодом 2023 року через падіння виробництва гідроенергії на 23%, вітрової – на 3% та атомної – на 4%.

Сонячна генерація допомогла частково компенсувати дефіцит чистої енергії, підскочивши на 60% до 15 квітня порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Але майже незмінне виробництво електроенергії з усіх екологічно чистих джерел означає, що викопне паливо залишається основним джерелом енергії в техаській енергосистемі цього року.

Нагадаємо, на сході Німеччини поблизу Лейпцига урочисто відкрили сонячний парк потужністю 605 МВт. Це найбільший об’єкт такого роду в Європі, він збирається збільшити потужність ще на 45 МВт.