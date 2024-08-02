Звіт конгресу США: Україна – ключ до миру або нової війни?
Війна в Україні – ключ до запобігання Третій світовій війні?
Вийшов звіт конгресу США про війну в Україні.
В Україні вирішиться чи почнеться Третя світова війна – це ключовий лейтмотив звіту…
Інші основні положення зі звіту:
- Головною загрозою у Вашингтоні вбачають саме Китай, а лише після нього РФ. А тоді вже їх союзників КНДР та Іран;
- Пекін вже звів нанівець військову перевагу США у західній частині Тихого океану, а його збройні сили готуються напасти на Тайвань до 2027 року;
- Головна мета США, стримати Китай. Бо навіть без тотальної війни китайська блокада острова призведе до втрати $5 трильйонів;
- Загроза з боку РФ названа американцями хронічною – постійною. РФ нарощує свою бойову міць. А на додачу володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом;
- Якщо РФ отримає контроль над Україною, то її кордон (включно з Білоруссю) та з державами-членами НАТО буде проходити від Арктики до Чорного моря, що несе небезпеку для Альянсу;
- Єдиний життєздатний курс дій – тотально збільшити допомогу Україні та дати дозвіл на використання зброї по цілях на території РФ;
- США не можуть конкурувати з Китаєм та РФ та їх партнерами одноособово, і не зможуть виграти так війну. Тому для США важливі союзи – НАТО та AUKUS;
- Якщо РФ досягне своєї мети в Україні, Пекін та Москва синхронно починають тиск на двох напрямах, який США фізично не витримають;
- Якщо ж РФ зазнає невдачі, то проти Китаю, особливо за рахунок союзників, протиставляється сила, яка змусить його переглянути свої агресивні плани щодо Тайваню.
Як на мене, більш ніж реалістично… головне, щоб США почало діяти згідно власних рекомендацій.
Зокрема тотальне збільшення допомоги Україні та надати дозвіл бити по території Росії.
А ви що думаєте?
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