Звіт конгресу США: Україна – ключ до миру або нової війни?

Основні загрози для США у новому звіті Конгресу це – Китай та Росія колаж: glavcom.ua

Війна в Україні – ключ до запобігання Третій світовій війні?

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