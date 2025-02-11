У США тестують повітряного змія для генерації електрики: у чому його переваги

Вітрогенератор Windlift виробляє 30 кВт·год електрики, яку передають на наземну станцію

Енергетична компанія Windlift (США) продемонструвала цікавий підхід до виробництва електроенергії, розробивши 3,7-метрового повітряного змія з генераторами, прикріпленими до крил, пише newatlas.com.

Змій злітає вертикально, як гелікоптер, витягаючи всю слабину троса, потім робить бічне пікірування, утримуючи трос натягнутим, перш ніж злетіти і повернутися в іншому напрямку, щоб повторити процес. У повітрі він описує вісімку (це називається польотом за бічного вітру. Такий політ зазвичай використовують, коли намагаються максимізувати підйомну силу або тягу, перебуваючи перпендикулярно напрямку вітру, – ред.).

Схема польоту повітряного змія Windlift фото: Windlift

Пристрій Windlift таким чином виробляє електрику – 30 кВт·год, – і потім її передають на наземну станцію, яку можна під'єднати до акумулятора, будинку, муніципальної мережі тощо. 30 кВт·год достатньо для щоденного споживання електроенергії середньостатистичним домогосподарством.

Цей тип повітряної генерації замість традиційної вітрової енергії на суші або на морі значно дешевше, повідомили у компанії. Приблизно на 80% дешевше звичайних вітряних турбін. Використання технології Windlift також скорочує кількість матеріалів, необхідних для будівництва вітряків приблизно на 90-95%. Технологія також портативна і може забезпечувати електроенергією найвіддаленіші місця, вимагаючи мінімального налаштування.

Наразі Windlift розробляє систему потужністю 75 кВт·год із розмахом крил 12,2 м для комерційного застосування.

Windlift – не перша компанія, яка запропонувала подібний спосіб видобутку електроенергії, пише ЗМІ. У 2016 році проєкт Makani запропонував такий самий метод, щоб виробляти до 600 кВт·год. Однак у 2020 році проєкт закрили, тому що інвестори вважають його занадто ризикованим.