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У низці областей України введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У низці областей України введено аварійні відключення світла
фото: glavcom.ua

На Дніпропетровщині введені екстрені відключення електроенергії

Вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначається, аварійні відключення світла запровадженні у зв'язку з масованою ракетною атакою по Україні.

До того ж, як повідомляє ДТЕК, у Дніпропетровській та Донецькій області введено екстрені відключення світла.

«Через масовану атаку Укренерго застосовує превентивні заходи обмеження», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наразі в Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт Ту-95мс з аеродрому Оленья.

До слова, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

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Теги: Дніпро Дніпропетровщина ДТЕК відключення відключення світла енергетика електроенергія Укренерго Полтавщина Запорізька область Сумщина Харківщина Кіровоградщина Донеччина

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