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ЗМІ: У Німеччині затримали російське судно із підсанкційними товарами

Наталія Порощук
glavcom.ua
ЗМІ: У Німеччині затримали російське судно із підсанкційними товарами
фото з відкритих джерел

Російське судно перевозило березову деревину

У Німеччині затримали судно з РФ, яке перевозило підсанкційні товари. Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що вантажне судно Atlantic Navigator II, що прямувало із Санкт-Петербурга до США, було змушене зайти в німецький порт Росток через пошкодження гребного гвинта. Під час огляду інспектори митниці виявили на борту товари, які перебувають під санкціями ЄС, і заборонили кораблю продовжувати шлях.

Газета Ostseezeitung зауважила, що судно перевозило березову деревину і збагачений уран для американських атомних електростанцій, і затримано воно було саме через деревину. Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів євро. Постраждале судно значиться у флоті судноплавної компанії, яка має філії та офіси в Канаді, США, Росії (Санкт-Петербург) і Україні (Одеса) та інших країнах.

ЗМІ наголошують, що судно затримали саме через деревину, яка надійшла із заводів російського олігарха, що входить до санкційного списку ЄС.

Нагадаємо, що наразі Швейцарія заморозила лише 5% російських фінансових активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше.

До слова, російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання. 

Зазначається, що російський контрабандист Андрій Звєрєв використовував криптовалютний токен Tether для оплати товарів з Китаю для концерну «Калашников».

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Теги: порт росія санкції Німеччина

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