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Поки українські порти заблоковані, Росія продає метал в ЄС попри санкції – De Morgen

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Поки українські порти заблоковані, Росія продає метал в ЄС попри санкції – De Morgen
«Експерти підтверджують, що деякі російські сталеві продукти все ще можуть легально імпортуватися до Європейського Союзу»
ілюстративне фото

Євросоюз почергово ухвалив багато санкційних пакетів, проте їх результат невтішний, оскільки для металопродукції зроблено багато виключень

Через те, що українські порти заблоковані Росією, Україна не може експортувати значні обсяги металопродукції до Європейського союзу. Натомість Росія продає свій метал до ЄС, знаходячи шпарини у санкціях. Про це пише бельгійське видання De Morgen у своєму репортажі з українського металургійного заводу Запоріжсталь. 

«Експорт до Європи став складнішим. Оскільки всі порти на півдні України заблоковані, морський транспорт недоступний. Альтернативою є залізниця, але це не лише дорожче, а й займає набагато більше часу, ніж раніше. Насамперед залізницею перевозять пасажирів і військову техніку, а лише потім вантажі», – пише De Morgen.

За даними видання, більшість імпортної сталі до ЄС все ще надходить із росії – це можливо через різноманітні шпаринки в законодавстві та винятки з правил. Наприклад – коли європейські країни закуповують сталь – частково як готовий продукт, а частково як напівфабрикат, який отримує нову етикетку від продавців з інших країн, або якщо приховується походження.

«Експерти підтверджують, що деякі російські сталеві продукти все ще можуть легально імпортуватися до Європейського Союзу. Також в Бельгії російські напівфабрикати прокатують, після чого готову сталь перепродають. На початку цього року Європейський Союз скоротив імпорт російських сталевих продуктів на 60% проти 2022 року, за даними Eurostat. Бельгія прямує за цією тенденцією: на початку цього року наша країна імпортувала напівфабрикатів на суму 179,28 мільйона євро, що майже на 40% менше проти попереднього року. Але це все це відбувається попри санкції. За даними українського дослідницького центру GMK Center, наша країна навіть є найбільшим імпортером російської сталі в Європі. Міністерство закордонних справ Бельгії не відповіло на наш запит», – вказує видання.

Як відомо, Євросоюз почергово ухвалив уже 10 санкційних пакетів, проте їх результат невтішний, оскільки для металопродукції зроблено багато виключень. Наприклад, чавун і руда взагалі не попали під санкції, а введення заборони щодо заготовки та слябів відтермінували до 2024 року. При цьому РФ продовжує постачати в ЄС і підсанкційну продукцію, користуючись недосконалістю законодавчих норм. 

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що за рахунок заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця – з урахуванням тих обсягів залізної руди та чавуну, які постачалися російськими компаніями на ринок ЄС минулого року, та виробничих потужностей, які залишились на підконтрольній Україні території. Проте для цього необхідно розблокувати морські порти, а також збільшити пропускну здатність залізничних переходів.

Теги: росія санкції експорт Європейський союз

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