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Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки
Проблема недорогих адаптерів в збірці з низькоякісних компонентів, які не можуть видавати стабільні напругу і струм
фото з відкритих джерел

У купівлі нового кабелю для зарядки та адаптера живлення тільки на перший погляд, немає нічого складного

Користувачі вже звикли до того, що вибір смартфонів, планшетів, ноутбуків, смарт-годинників і комплектуючих для комп’ютера має безліч нюансів, які необхідно враховувати при їх придбанні. Але хіба можуть бути хоч якісь підводні камені під час купівлі таких простих аксесуарів, як кабелі та адаптери для зарядки? Можуть, і їх чимало. Про це повідомляє itechua.

Швидка зарядка

У наш час навіть бюджетний смартфон підтримує технологію швидкої зарядки, і відповідна технологія повинна підтримуватися придбаним вами адаптером живлення. Але якщо під час купівлі фірмової зарядки проблем з вибором просто не існує, то сторонні адаптери можуть підтримувати і Qualcomm Quick Charge, і Adaptive Fast Charging від Samsung, і Motorola TurboPower, і Huawei Super Charge, і Oppo Vooc, і Power Delivery, і Pump Express для смартфонів на чипсетах MediaTek.

Але проблема недорогих адаптерів навіть не в цьому, а в збірці з низькоякісних компонентів, які не можуть видавати стабільні напругу і струм. Вони стрибкоподібно і часом абсолютно непередбачувано змінюються, в кращому разі приводячи до виходу з ладу адаптера живлення, а в гіршому – пристрою, що заряджається за їх допомогою. Причому все це може супроводжуватися красивими спецефектами на кшталт оплавлення, загоряння або навіть вибуху гаджета.

Ба більше, деякі виробники економлять на «розумних» функціях адаптерів живлення, випускаючи моделі з фіксованою напругою. Такі адаптери не узгоджують напругу з пристроєм і відразу видають максимум своїх можливостей. І добре, якщо гаджет, що заряджається, розрахований саме на таку потужність. Якщо це не так, зарядка моментально «вб’є» ваш телефон або ноутбук.

Перетин кабелю

Цей момент також безпосередньо пов’язаний з масовим поширенням технологій швидкої зарядки. Вони оперують дедалі більшими струмами, висуваючи дедалі вищі вимоги до перерізу кабелю, який має витримувати силу струму в 2А, а часто й вище (конкретні цифри можна подивитися на адаптері живлення і в інструкції до пристрою).

Перевірені та надійні виробники аксесуарів враховують цей момент, і їхні кабелі просто не дадуть пропускати через себе занадто великі струми. А деякі спритні китайці встановлюють у них узгоджувальні резистори, які “запевняють” адаптер живлення, що вони витримають роботу з великими струмами. Ну а в підсумку такий кабель сильно нагрівається, плавиться і може призвести до короткого замикання з усіма наслідками, що випливають із цього.

Обплетення кабелю

У недорогих кабелях для зарядки зазвичай використовується пластикове обплетення. Воно легко гнеться і зручне у використанні, але зовсім недовговічне. Таке обплетення швидко приходить у непридатність. Найкраще ж купувати кабелі в тканинному обплетенні. Щоправда, і дешевими вони точно не будуть.

Роз’єми

Більшість сучасних смартфонів, планшетів і ноутбуків оснащуються роз’ємом USB Type-C, а кабелі, що купуються для них, часто використовуються не тільки для заряджання, а й для передачі файлів. Ось тільки бюджетні кабелі рідко бувають повнофункціональними. Вони мають меншу кількість контактів і не підтримують передачу даних.

Щодо повнофункціональних роз’ємів USB Type-C, то в них передбачено 22 або 24 контактні майданчики. Це легко помітити, просто подивившись на такий роз’єм.

Техніка Apple

Особливо ж акуратними потрібно бути користувачам iPhone. Вони не тільки оснащуються відмінним від Android-пристроїв роз’ємом Lightning, а й можуть використовувати лише сертифіковані за стандартом MFi кабелі. Смартфон розуміє, що перед ним саме такий кабель за вшитою в нього спеціальною мікросхемою.

При цьому виробники платять Apple по $4 з кожного проданого кабелю MFi, і такий аксесуар просто не може бути дешевим. За 100-200 гривень ви зможете купити, хіба що, звичайну низькоякісну підробку, яка банально не зможе повноцінно працювати з iPhone.

Нагадаємо, щодня ми заряджаємо свої гаджети. Нічого складного немає – достатньо під’єднати пристрій до блоку живлення. Але в деяких ситуаціях процес поповнення енергії може бути небезпечним.

До слова, експерти пояснили про що свідчить гучніший шум ноутбука.

Теги: телефон смартфон експорт

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