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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Кучмі – 85. Чи є за що дякувати експрезиденту?

glavcom.ua
Леонід Кучма
фото з відкритих джерел

Попри всі поради, Кучма не став вигадувати собі третій термін. І передав владу демократично

До Леоніда Даниловича є дуже-дуже багато претензій. Усіх і не перелічити. Наприклад, 95% читачів, опитаних у тг-каналі «Главкома», оцінюють його правління словом «погано».

Тому я б хотів нагадати факти, які важко оскаржити. Але про них чомусь забувають всі, хто проклинає Кучму у цей день.

Саме при Кучмі, якого вважали проросійським червоним директором, було закрито найбільше російських шкіл в Україні. І саме цей «проросійський» президент взяв на себе місію заявити «Україна – не Росія», дав по зубах кримським сепаратистам і вирвав Тузлу з лап Путіна.

Попри всі поради, Кучма не став вигадувати собі третій термін. І передав владу демократично.

А ще «розгул демократії» у парламенті, як на мене, найцікавішим був при Кучмі. Те, що ми зараз бачимо у Раді, Кучмі-диктатору не снилося навіть у найпрекраснішому сні.

Ну і сухий підсумок: поки що саме Кучмі українці довірили керувати державою найдовше. Тому, як то кажуть, усі питання до нас самих.

Добре знаю, що у Європі (зараз не у Монако) Леонід Данилович щиро переймається за Україну, називає усе і усіх своїми іменами, тверезо мислить і добре розуміє «ціну» Росії. У перші дні вторгнення робив все, що міг, аби його зупинити. Тепер займається здоров'ям.

Це був неоднозначний, суперечливий президент. Але є речі, за які йому подяка.

Будьте здорові!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: президент Леонід Кучма день народження

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