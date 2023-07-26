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Столтенберг скликає сьогодні засідання нової Ради Україна-НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг скликає сьогодні засідання нової Ради Україна-НАТО
Україна починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності
фото з відкритих джерел

Зустріч відбудеться на рівні послів

Сьогодні, 26 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Про це з посиланням на коментар речниці НАТО Оани Лунгеску агенції dpa повідомляє DW.

«Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», – сказала Лунгеску.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.

Як повідомлялося, 25 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Верховної Ради та уряду напередодні засідання Ради Україна-НАТО. Президент підкреслив, що Україна не збавляє темп інтеграції з НАТО. Тож для того, аби підготувати практичні кроки для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі Зеленський зібрав представників Ради та урядовців.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання. Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

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Теги: Чорне море НАТО Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг президент

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