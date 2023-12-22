22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дівчатам і молодицям, у яких сьогодні болить голова, забороняється прясти

В Україні 22 грудня відзначать День енергетика, а також День працівників дипломатичної служби. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Анастасії.

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День працівників дипломатичної служби України

Кожного року 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України – професійне національне свято дипломатів, а також працівників дипмісій, консульств та посольств нашої країни. День робітників дипломатичної служби є робочим днем.

Подія доволі молода – її започаткував президент Віктор Ющенко, підписавши указ 21 листопада 2005 року. Дата святкування обрана на честь заснування Генерального секретаріату міжнародних справ у 1917 році, з якого пізніше утворилося Міністерство іноземних справ.

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День працівників дипломатичної служби України створений з метою вшанування діяльності дипломатів, котра полягає в підтриманні мирних та взаємовигідних відносин з іншими країнами, захисті українців за кордоном і забезпеченні безпеки України.

День енергетика

День енергетика – професійне свято, встановлене на національному рівні. Припадає на 22 грудня – найкоротший день в році, що дуже символічно. Адже саме в цей день робота цих спеціалістів є найпомітнішою.

Професійне свято День енергетика було запроваджено ще в 20 столітті. Так, в 1966 році Президія Верховної Ради СРСР видала Указ, в якому пролунала пропозиція запровадити День енергетика та прилучити його до дати прийняття доленосного плану з електрифікації ГОЕЛРО. Пізніше була спроба відзначати цей день щороку третьої неділі грудня, проте вона зазнала поразки.

Коли Радянський Союз розпався, низка країн, що входили до його складу, продовжили вшановувати добрі традиції та відзначати це важливе професійне свято. В незалежній Україні День енергетика було додатково затверджено Президентом України в Указі від 12.11.93, де вказано, що День енергетика слід відзначати, як і раніше, 22 грудня.

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Яке сьогодні релігійне свято

22 грудня віряни вшановують пам’ять великомучениці Анастасії. Вона народилась за часів гонінь на християн у Римі в родині язичника-посадовця. Мати Анастасії була таємною християнкою і прищепила доньці любов до християнської віри.

Після смерті матері батько видав Анастасію заміж за багатого язичника Помплія. Аби зберегти невинність дівчина вигадала, що невиліковно хвора. Анастасія потай від чоловіка допомагала ув’язненим християнам: давала їжу, одяг, втішала. Після смерті чоловіка весь свій спадок Анастасія віддала нужденним. Коли про її вчинки дізнався римський імператор Діоклетіан, то наказав стратити Анастасію.

Що не можна робити цього дня

Дівчатам і молодицям, у яких 22 грудня болить голова, забороняється прясти.

Протягом дня вагітним жінкам не можна братися за будь-яку роботу.

Народні прикмети

Якщо 22 грудня світло і сонячно, то на Новий рік треба очікувати морозу, а наступного року буде гарний врожай;

Якою буде погода 22 грудня до полудня, таку можна чекати і до кінця грудня;

Яка погода стоїть до ночі, такою буде вся зима;

Якщо 22 грудня йде дощ, то навесні очікуйте холодів;

Безвітряний і тихий день на хороший врожай садовини

Пам’ятні події 22 грудня

69 – на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.

1216 – Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників – домініканців, заснований іспанським ченцем Домініком.

1603 – Ахмед I став новим правителем Османської імперії.

1845 – у Філадельфії (США) вперше продемонстрували роботу синтезатора голосу.

1882 – Едвард Джонсон створив першу ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею різдвяну ялинку в себе вдома.

1894 – військовий суд в Парижі оголосив вирок у «справі Дрейфуса».

1895 – німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини Х-променями і отримав «рентґенівський» знімок.

1905 – початок грудневого збройного повстання в Москві.

1917 – Конгрес США запровадив у країні «сухий закон».

1947 – Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.

1988 – Південноафриканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія – Намібія.

1989 – в Румунії перемогла народна революція, яка повалила диктатуру Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.

1989 – вперше після зведення «берлінської стіни» Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу для громадян Східної та Західної Німеччини.

1993 – Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.

1999 – на посту прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

2015 – у США опубліковано розсекречені списки цілей масованого ядерного удару США по СРСР, країнам Східного блоку та Китаю 1959 року.

2018 – цунамі у Зондській протоці, у південно-західній частині Індонезії – понад 400 загиблих.

2018 – почалося найтриваліше призупинення роботи уряду США, що зрештою тривало 35 днів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.