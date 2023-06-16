Росіяни атакували Берислав, є загиблий. Офіс генпрокурора показав наслідки

Дані щодо травмованих уточнюються

Учора ввечері, 15 червня, російські загарбники обстріляли населений пункт Бериславського району на Херсонщині. Внаслідок цього загинув чоловік. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, дані щодо травмованих уточнюються.

«За попередніми даними, російські військові здійснили артилерійський обстріл мирного населення. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

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Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні – задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.