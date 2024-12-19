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Путін назвав умову для перемовин із Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін назвав умову для перемовин із Україною
Володимир Путін знову заявив про «відсутність легітимності» у Зеленського
фото: скріншот з відео

Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вестиме перемовини із президентом України Володимиром Зеленським, якщо той буде «легітимним». Про це він зауважив на пресконференції.

«Росія говоритиме із Зеленським, якщо він піде на вибори та отримає легітимність», – сказав диктатор.

Путін заявив, що Росія підписуватиме документи про мир «лише із легітимним керівником України». Він зазначив, що Росія готова до переговорів з Україною, спираючись на стамбульські домовленості.

Нагадаємо, що Володимир Путін приніс із собою на пресконференцію прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка скоювала воєнні злочини під час окупації населених пунктів під Києвом. Про це стало відомо із пресконференції очільника РФ за підсумками 2024 року.

155-та бригада з перших днів повномасштабної війни брала участь у бойових діях на фронті. Вона причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Також Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні. Диктатор заявив, що стабільність та розміреність викликають у Росії нудьгу, а тому «двіжуха» є необхідною. Такими словами він пояснив розв’язання війни проти України.

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Теги: окупанти росіяни росія Володимир Зеленський Україна війна путінський режим путін

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