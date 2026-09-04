Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили
В місті зафіксовано потужну детонацію
фото: Supernova+

OSINT-аналіз вказує на район розміщення російської ППО

У Сочі в ніч проти 4 вересня пролунали вибухи після атаки безпілотників. На оприлюднених кадрах видно момент детонації, після якої на одному з об’єктів виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ та OSINT-аналіз видання Astra.

Місцеві жителі вночі повідомляли про численні вибухи в Сочі. На кадрах, які поширюють очевидці, видно момент потужної детонації, а згодом – пожежу.

У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили фото 1

Мер Сочі Андрій Прошунин підтвердив атаку безпілотників і роботу системи протиповітряної оборони. Він закликав жителів та гостей міста перебувати в безпечних місцях і не публікувати відео роботи ППО, безпілотників та спеціальних служб. 

OSINT встановив ймовірне місце пожежі

Видання Astra провело OSINT-аналіз відео та фотографій, зроблених очевидцями. За результатами геолокації кадрів, осередок пожежі розташований у районі селища Сіріус – на межі з Абхазією, біля річки Псоу.

За даними OSINT, у цій місцевості розташований російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400. Видання не стверджує, що саме комплекс було гарантовано знищено, однак пов'язує місце пожежі з районом розміщення російської ППО.

У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили фото 2

Моніторинговий канал Exilenova+ раніше також повідомляв про детонацію в Сочі після прильоту та припускав ураження установки ППО. Пізніше автори каналу заявили про пожежу на об'єкті, де могла бути розташована система протиповітряної оборони.

Інформація про конкретний тип комплексу, який міг опинитися під ударом, наразі не підтверджена українськими Силами оборони.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Сочі вже не вперше стає ціллю атак

Нічна атака сталася менш ніж через добу після попереднього удару по Сочі. 3 вересня «Главком» повідомляв про атаку на міський порт. Спочатку моніторингові ресурси писали про можливе застосування морських безпілотників, після чого Військово-Морські сили ЗСУ підтвердили ураження російського багатоцільового судна забезпечення Nefrit.  

Nefrit використовувалося для забезпечення нафтогазових операцій, обслуговування офшорних об’єктів, перевезення вантажів і персоналу та виконання підводно-технічних робіт. Після атаки в районі судна зафіксували потужний вибух і задимлення.

За останні місяці удари по об’єктах на російському чорноморському узбережжі також фіксували в районі Геленджика. У серпні там повідомлялося про ураження російської системи ППО С-400, а також інших військових об’єктів. Про це «Главком» писав із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді. 

Сочі залишається одним із ключових туристичних центрів російського узбережжя Чорного моря. Через регулярні атаки безпілотників проблеми виникають не лише навколо військових об’єктів: раніше обмеження вводилися в роботі місцевого аеропорту. У червні «Главком» повідомляв про масові затримки та скасування рейсів через атаки БпЛА.  

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін скоротив поїздки до Сочі на тлі загрози атак безпілотників. За даними Financial Times, місто, яке тривалий час було одним із його улюблених курортів, він практично перестав відвідувати.

Читайте також:

Теги: системи ППО росія обмеження відео диктатор перевезення місто путін пожежа вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Британії розповів про посилення ППО України
Посол Британії розповів, як Лондон може допомогти Україні з ППО
11 серпня, 09:50
Міла Геналюк поділилася першими кадрами перевтілення свого будинку
Українка купила занедбану хату під Києвом та показала перші кадри перевтілення (відео)
13 серпня, 17:04
В МЗС вказали, що російська агресія проти України має прямі наслідки для Моллдови
МЗС Молдови назвало «неприйнятним» порушення повітряного простору країни
17 серпня, 21:37
Російські війська регулярно застосовують «Іскандери» для ударів по Україні
Росія модернізувала «Іскандери»: що з'ясували українські фахівці
26 серпня, 14:46
Особливість української моделі полягає у швидкості адаптації
Американський генерал назвав головну перевагу України у війні
28 серпня, 01:22
Висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз
У Бучанському районі під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік
7 серпня, 20:47
Поїздка Путіна на Курили загострила територіальну суперечку з Японією
Путін уперше відвідав острів, який Японія вважає своєю територією
13 серпня, 08:44
Найбільший склад Wildberries згорів у Підмосков'ї після атаки
Найбільший хаб Wildberries перетворився на згарище після ударів дронів
17 серпня, 15:16
ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою
Повернення Росії до міжнародного футболу: з'явився коментар президента УЄФА
27 серпня, 17:10

Політика

У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили
У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили
Patriot для України: Іспанія наростить поставки ракет
Patriot для України: Іспанія наростить поставки ракет
Нафтові доходи Росії впали до найнижчого рівня за півроку – Bloomberg
Нафтові доходи Росії впали до найнижчого рівня за півроку – Bloomberg
Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки
Росія розширює виробництво «Гераней»: супутникові знімки
Угорщина виступила проти прискореного вступу України до ЄС
Угорщина виступила проти прискореного вступу України до ЄС
Зеленський анонсував візит представників Трампа до Києва найближчими днями
Зеленський анонсував візит представників Трампа до Києва найближчими днями

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
93K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
2 вересня, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua