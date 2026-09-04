У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили

OSINT-аналіз вказує на район розміщення російської ППО

У Сочі в ніч проти 4 вересня пролунали вибухи після атаки безпілотників. На оприлюднених кадрах видно момент детонації, після якої на одному з об’єктів виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ та OSINT-аналіз видання Astra.

Місцеві жителі вночі повідомляли про численні вибухи в Сочі. На кадрах, які поширюють очевидці, видно момент потужної детонації, а згодом – пожежу.

Мер Сочі Андрій Прошунин підтвердив атаку безпілотників і роботу системи протиповітряної оборони. Він закликав жителів та гостей міста перебувати в безпечних місцях і не публікувати відео роботи ППО, безпілотників та спеціальних служб.

OSINT встановив ймовірне місце пожежі

Видання Astra провело OSINT-аналіз відео та фотографій, зроблених очевидцями. За результатами геолокації кадрів, осередок пожежі розташований у районі селища Сіріус – на межі з Абхазією, біля річки Псоу.

За даними OSINT, у цій місцевості розташований російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400. Видання не стверджує, що саме комплекс було гарантовано знищено, однак пов'язує місце пожежі з районом розміщення російської ППО.

Моніторинговий канал Exilenova+ раніше також повідомляв про детонацію в Сочі після прильоту та припускав ураження установки ППО. Пізніше автори каналу заявили про пожежу на об'єкті, де могла бути розташована система протиповітряної оборони.

Інформація про конкретний тип комплексу, який міг опинитися під ударом, наразі не підтверджена українськими Силами оборони.

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Сочі вже не вперше стає ціллю атак

Нічна атака сталася менш ніж через добу після попереднього удару по Сочі. 3 вересня «Главком» повідомляв про атаку на міський порт. Спочатку моніторингові ресурси писали про можливе застосування морських безпілотників, після чого Військово-Морські сили ЗСУ підтвердили ураження російського багатоцільового судна забезпечення Nefrit.

Nefrit використовувалося для забезпечення нафтогазових операцій, обслуговування офшорних об’єктів, перевезення вантажів і персоналу та виконання підводно-технічних робіт. Після атаки в районі судна зафіксували потужний вибух і задимлення.

За останні місяці удари по об’єктах на російському чорноморському узбережжі також фіксували в районі Геленджика. У серпні там повідомлялося про ураження російської системи ППО С-400, а також інших військових об’єктів. Про це «Главком» писав із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

Сочі залишається одним із ключових туристичних центрів російського узбережжя Чорного моря. Через регулярні атаки безпілотників проблеми виникають не лише навколо військових об’єктів: раніше обмеження вводилися в роботі місцевого аеропорту. У червні «Главком» повідомляв про масові затримки та скасування рейсів через атаки БпЛА.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін скоротив поїздки до Сочі на тлі загрози атак безпілотників. За даними Financial Times, місто, яке тривалий час було одним із його улюблених курортів, він практично перестав відвідувати.