Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського

Танзанійський перевізник послався на оцінку ризиків у небі над РФ та безпеку пасажирів

Авіакомпанія Air Tanzania з 4 вересня призупинила рейси між Дар-ес-Саламом і Москвою. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський попередив міжнародних перевізників про зростання небезпеки для цивільної авіації в повітряному просторі Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву компанії.

В Air Tanzania пояснили рішення міркуваннями безпеки. Перевізник повідомив, що провів оцінку ризиків маршруту та поставив безпеку пасажирів на перше місце. Коли саме польоти до Москви можуть відновити, авіакомпанія не уточнила. Йдеться про прямі рейси між Дар-ес-Саламом та Москвою, які Air Tanzania запустила лише у липні 2026 року. Таким чином, авіасполучення між Танзанією та Росією пропрацювало близько двох місяців.

1 вересня Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень із попередженням щодо ситуації в Росії. Він заявив, що через активність українських безпілотників російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації.

«Російське небо фактично буде закриватися», – заявив президент. За його словами, Україна не має наміру атакувати цивільні літаки, однак збільшення кількості дронів у повітряному просторі РФ створює нові ризики для пасажирських перевезень.

Після заяви Зеленського інші іноземні перевізники також почали скасовувати окремі рейси до Москви. Зокрема, турецька Pegasus Airlines скасувала низку рейсів, а загалом 2 вересня іноземні авіакомпанії скасували щонайменше 27 рейсів до та з московських аеропортів.

Водночас російська влада заперечує зростання небезпеки для цивільної авіації. Міністерство транспорту РФ заявило, що надало іноземним авіакомпаніям додаткові роз'яснення щодо заходів безпеки в російських аеропортах і повітряному просторі. Попри це, російські аеропорти не можуть нормально працювати вже третій день.