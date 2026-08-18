Атака на Україну, безпілотники у Москві та області: головне за ніч 18 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 18 серпня 2026 року

Цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя – загинули люди, вдарила по підприємству у Кривому Розі та знищила АЗС у Харкові, у Москві та області літали безпілотники.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 серпня.

Москву та область атакували безпілотники

Пожежа у Московській області фото: соціальні мережі

У ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.

Мер російської столиці Сергій Собянін традиційно відзвітував про нібито повне збиття всіх повітряних цілей підрозділами міноборони РФ на підступах до міста.

Атака на Запоріжжя

Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 18 серпня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, поціливши по території одного із садових товариств. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок удару загинули двоє осіб – 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Окрім цього, ворожої атаки зазнала Кушугумська громада.

Росія атакувала «шахедами» Кривий Ріг

РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками фото з відкритих джерел

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по промисловому підприємству в Кривому Розі, використавши для атаки реактивні безпілотники типу «шахед». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Перший удар реактивним БпЛА по території підприємства було зафіксовано вдень, після чого на об'єкті розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Згодом ворог здійснив повторну атаку, випустивши ще два реактивних дрони по тому ж промисловому об'єкту.

РФ вдарила по Харкову

Харків потрапив під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

Вночі 18 серпня російська терористична армія завдала удару безпілотником по території Харкова. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Ворожий дрон влучив у автозаправну станцію в Індустріальному районі міста.

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