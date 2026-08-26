Канада пригрозила залишити США без електрики: під загрозою 1,5 млн споживачів

Йдеться саме про можливий захід у відповідь на дії Вашингтона, а не про вже ухвалене рішення щодо припинення постачання

Онтаріо розглядає припинення експорту електроенергії як відповідь на посилення американських мит

Канада пригрозила використати постачання електроенергії до США як важіль у торговельному протистоянні. Прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що серед можливих заходів є припинення експорту електрики, яка надходить до споживачів у Нью-Йорку, Мічигані та Міннесоті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За словами Форда, Онтаріо постачає електроенергію приблизно 1,5 млн американських домогосподарств і підприємств. У разі подальшого загострення торговельної війни провінція готова розглянути припинення експорту.

Водночас ідеться саме про можливий захід у відповідь на дії Вашингтона, а не про вже ухвалене рішення щодо припинення постачання. Форд заявив, що «все залишається на столі», якщо торговельне протистояння між Канадою та США посилиться.

«Це останнє, що я хочу зробити. Я люблю наших американських сусідів», – заявив прем’єр Онтаріо, пояснюючи можливість припинення експорту електроенергії.

Його заява пролунала після нового витка торговельного конфлікту. США запровадили 50% мита на канадські товари орієнтовною вартістю $20 млрд на рік. Вашингтон пояснює тарифні заходи претензіями до канадської торговельної політики.

Як уже писав «Главком», США запровадили 50% мита після зриву переговорів з Канадою. У відповідь Оттава оголосила про дзеркальні обмеження.

Які штати може зачепити рішення

Електроенергію з Онтаріо отримують споживачі у трьох штатах:

Нью-Йорку;

Мічигані;

Міннесоті.

Саме ці регіони можуть відчути наслідки можливого скорочення або припинення канадського експорту. Водночас експерти, яких цитує AP, застерігають від висновку, що мільйони американців автоматично залишаться без електрики.

США мають власні значні генерувальні потужності, тому припинення канадського експорту не означатиме масштабного блекауту. Основним наслідком може стати зміна на енергетичному ринку та подорожчання електроенергії для частини споживачів.

AP зазначає, що у 2025 році Канада експортувала до США електроенергію на $3,3 млрд, тоді як імпортувала американську електроенергію на $1,4 млрд. Тобто енергетична торгівля є важливою частиною взаємозалежності двох країн.

Канада посилює відповідь на мита Трампа

Нова погроза Онтаріо стала частиною ширшої канадської відповіді на американські тарифи. Сьогодні Канада оголосила про запровадження дзеркальних мит на американські товари. Нові канадські обмеження охоплюють понад 700 найменувань американської продукції загальною вартістю близько $20 млрд на рік. Максимальна ставка становить 50%.

Однак Оттава та Вашингтон поки не відмовилися від можливості переговорів. Канадський уряд наголошує, що його заходи мають захистити економіку країни від наслідків американської тарифної політики. Форд зі свого боку закликав Канаду бути готовою до подальшої ескалації. Серед потенційних інструментів тиску він назвав не лише електроенергію, а й постачання критично важливих мінералів.

Нагадаємо, Канада запровадила мита на американські товари після того, як переговори між Оттавою та Вашингтоном не завершилися домовленістю. Канадська сторона заявила, що відповідатиме на тарифний тиск США за принципом «долар за долар».