Країни Центральної Азії почали скасовувати авіарейси до Росії

Частина літаків не змогла дістатися Москви, а перевізникам довелося змінювати маршрути через обмеження в російському небі

Авіасполучення Росії з країнами Центральної Азії зіткнулося зі збоями. У Киргизстані та Таджикистані затримали або скасували рейси російських авіакомпаній, а літаки з Узбекистану не змогли долетіти до Москви через обмеження у повітряному просторі РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радіо Азаттик.

За даними «Аеропортів Киргизстану», у четвер, 3 вересня, було затримано рейс російського «Аерофлоту», який мав вилетіти з Бішкека до Москви.

Також затримали рейс російської авіакомпанії S7 Airlines із Киргизстану до Новосибірська. Причини затримання цих рейсів у компанії не розкрили.

Проблеми з авіасполученням виникли й у Таджикистані. Там 2 вересня скасували одразу три рейси російських «Уральських авіаліній».

Два літаки мали виконати рейси з Росії до Таджикистану, ще один – у зворотному напрямку. Причини скасування рейсів також не повідомлялися.

Крім того, зміни торкнулися авіасполучення між Узбекистаном та Росією. Два рейси з Узбекистану 3 вересня не змогли долетіти до Москви через обмеження в російському повітряному просторі.

Один із літаків Uzbekistan Airways, який прямував із Термеза до російської столиці, перенаправили на запасний аеродром у Санкт-Петербурзі. Водночас рейси між Ташкентом і Сочі у четвер виконуються зі зміною маршруту – через Актау в Казахстані.

В Uzbekistan Airways заявили, що відповідні рішення ухвалюються з урахуванням поточної обстановки та необхідності гарантувати безпеку польотів.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає небезпечним.

Україна також офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про небезпеку повітряного простору Росії для цивільної авіації через посилення військової активності. Київ закликав авіаперевізників уникати польотів над територією РФ.